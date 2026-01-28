प्रमोशन न मिलने पर कबीरधाम SP का छलका दर्द, धर्मेंद्र सिंह ने CM को लिखा पत्र, भेदभाव का लगाया आरोप
कबीरधाम SP धर्मेंद्र सिंह छवई ने पदोन्नति में भेदभाव और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है. IPS अफसर ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 28, 2026
कवर्धा: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में पदोन्नति को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है. कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक और 2012 बैच के IPS अधिकारी धर्मेंद्र सिंह छवई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने साथ हुए कथित अन्याय की शिकायत की है. उनका कहना है कि 2012 बैच के बाकी अफसरों को DIG के पद पर प्रमोट कर दिया गया है लेकिन उनके साथ भेदभाव किया गया है.
पदोन्नति सूची में नाम आया, फिर भी नहीं मिली तरक्की
पत्र में अधिकारी ने बताया कि वे वर्तमान में कवर्धा में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं. पुलिस मुख्यालय से जारी की गई पदोन्नति सूचियों 10 अक्टूबर 2024, 31 दिसंबर 2024, 26 मई 2025 और 31 जुलाई 2025 में उनके नाम पर विचार तो किया गया, लेकिन हर बार उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया.
मैं 2012 बैच का IPS हूं और 2012 बैच के बाकी सभी को DIG बना दिया गया है लेकिन मुझे नहीं बनाया गया है. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा हैः धर्मेंद्र सिंह ,पुलिस अधीक्षक कबीरधाम
लोकायुक्त जांच का दिया गया हवाला
अधिकारी को पदोन्नति नहीं देने का कारण यह बताया गया कि उनके खिलाफ लोकायुक्त संगठन, भोपाल में जांच लंबित है. हालांकि, अधिकारी का कहना है कि उनके खिलाफ न तो चार्जशीट जारी हुई है, न कोई विभागीय जांच चल रही है और न ही वे निलंबित हैं.
गंभीर आरोप वाले अफसरों को मिल गई पदोन्नति
धर्मेंद्र सिंह ने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि कई ऐसे अधिकारी, जिन पर उनसे कहीं ज्यादा गंभीर आरोप हैं और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हैं, उन्हें पदोन्नति दे दी गई. जबकि उनके मामले में अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई है.
केंद्र सरकार के नियमों का हवाला
पत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी 1999 को जारी नियमों का उल्लेख किया गया है. इन नियमों के अनुसार, यदि कोई अधिकारी निलंबित नहीं है, उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं हुआ है और न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो उसे पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता.
संविधान के अनुच्छेद-16 के उल्लंघन का आरोप
पुलिस अधीक्षक ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 (समान अवसर का अधिकार) का खुला उल्लंघन बताया है. उन्होंने कहा कि समान परिस्थिति वाले अन्य अधिकारियों को पदोन्नति दी गई, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया गया, जिससे उनका मनोबल टूट गया है.
पदोन्नति प्रक्रिया पर उठे सवाल
इस पत्र के सामने आने के बाद पुलिस विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं. अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाती है और क्या एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उसका अधिकार और सम्मान मिल पाता है या नहीं.