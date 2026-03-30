एक-दूजे के हुए IPS कपल : घुटनों पर बैठकर केके बिश्नोई ने पहनी वरमाला, अंशिका वर्मा संग लिए फेरे
पारम्परिक रीति रिवाजों के साथ आईपीएस केके बिश्नोई और अंशिका शादी के बंधन में बंध गए. आज जोधपुर में रिसेप्शन होगा.
Published : March 30, 2026 at 10:14 AM IST
बाड़मेर : यूपी पुलिस के दो चर्चित आईपीएस अफसर संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई (केके बिश्नोई) और बरेली एसपी अंशिका वर्मा जोधपुर में रविवार रात को शादी के बंधन में बंध गए. राजस्थान के बाड़मेर जिले के मूल निवासी आईपीएस केके बिश्नोई की बारात धोरीमन्ना से जोधपुर पहुंची. बिश्नोई पहले रेंज रोवर कार ओर फिर घोड़े पर सवार हुए. इस दौरान बारातियों ने जमकर डांस किया.
इसके बाद बारात जोधपुर के अजीत भवन पहुंची. यहां दूल्हा बने आईपीएस केके बिश्नोई ने घोड़े पर ही तोरण द्वार की रस्म पूरी की. पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न करवाई. वहीं, दुल्हन बनकर अंशिका वर्मा ने ग्रैंड एंट्री ली और वरमाला के लिए स्टेज पर पहुंची. यहां केके बिश्नोई ने अपनी दुल्हन अंशिका का हाथ थामा. उन्हें वरमाल के लिए स्टेज पर अपने साथ ले गए. इसके बाद उन्होंने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई.
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इस दौरान बिश्नोई मसखरी करते दिखे. जैसे ही अंशिका अपने दूल्हे को जयमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ीं तो वो दो बार पीछे हटे. इसके बाद फिर घुटनों पर बैठकर वरमाला पहनी. इसके बाद जब बिश्नोई वरमाला पहनाने लगे तो अंशिका ने सिर झुका लिया. इस दौरान कैलाश खेर का गाना 'ओ री सखी मंगल गाओ री' बजता रहा. वरमाला के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया.
इसके बाद केके बिश्नोई, अंशिका का हाथ थामे ही मंच से नीचे उतरे. इसके बाद शादी की रस्म के लिए मंडप पर बैठे. इस दौरान केके बिश्नोई ने 7 और अंशिका ने 5 वचन लिए. पारम्परिक रीति रिवाजों के साथ आईपीएस केके बिश्नोई और अंशिका शादी के बंधन में बंध गए. आज जोधपुर में रिसेप्शन होगा. यूपी पुलिस की इन दोनों चर्चित आईपीएस की शादी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है. शादी से जुड़े हर छोटे-बड़े कार्यक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे है.
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