ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा को मिले नए पुलिस कप्तान, चंद्र मोहन सिंह ने संभाली कमान, कहा- थाना स्तर पर जनता से नियमित संवाद करें

दंतेवाड़ा को मिले नए पुलिस कप्तान, चंद्र मोहन सिंह ने संभाली कमान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा. IPS अधिकारी चंद्र मोहन सिंह ने सोमवार को दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में पदभार ग्रहण किया. पदभार संभालते ही उन्होंने जिले की कानून-व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियान, पुनर्वास नीति, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया कि पुलिस का सबसे बड़ा उद्देश्य आम नागरिकों का विश्वास जीतना और उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित समारोह में नवपदस्थ एसपी चंद्र मोहन सिंह का अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वागत किया. वहीं दंतेवाड़ा से ट्रांसफर होकर बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक बने IPS गौरव राय को स्मृति-चिह्न भेंट कर उनके कार्यकाल के लिए आभार व्यक्त किया गया. अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके सफल कार्यकाल की सराहना करते हुए नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

परिचय बैठक, कई निर्देश

पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एसपी चंद्र मोहन सिंह ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक ली. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आम नागरिकों के प्रति संवेदनशील, जवाबदेह और जनकेंद्रित कार्यशैली अपनाए. उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का मजबूत रिश्ता ही प्रभावी कानून-व्यवस्था की सबसे बड़ी आधारशिला है.

IPS चंद्र मोहन सिंह ने दंतेवाड़ा SP का पदभार ग्रहण किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनता से हो नियमित संवाद

नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक ने अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि गंभीर अपराधों की विवेचना गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाए. उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया. साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि थाना स्तर पर जनता से नियमित संवाद स्थापित किया जाए, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान समय रहते किया जा सके.

अधीनस्थ कर्मचारियों का हो सही मार्गदर्शन

एसपी चंद्र मोहन सिंह ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान और शासन की पुनर्वास नीति को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा. लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास भी निरंतर जारी रहेंगे. उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हुए जनता के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि को और मजबूत बनाएंगे.

कार्यभार ग्रहण समारोह के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नए पुलिस अधीक्षक को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में दंतेवाड़ा पुलिस कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी.