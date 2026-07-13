धमतरी एसपी भावना पांडेय ने संभाली जिम्मेदारी, क्राइम पर कंट्रोल की कही बात
आईपीएस भावना पांडेय ने धमतरी एसपी पद की जिम्मेदारी संभाल ली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 13, 2026 at 4:06 PM IST
धमतरी: जिले की नई पुलिस अधीक्षक के रूप में आईपीएस अधिकारी भावना पांडेय ने सोमवार पदभार ग्रहण कर लिया. वर्तमान एसपी सूरज सिंह परिहार ने उन्हें चार्ज सौंपा. उन्होंने जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग और चल रहे विशेष अभियानों की जानकारी दी. पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी भावना पांडेय ने जिले के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय किया.
धमतरी की नई एसपी ने गिनाई प्राथमिकता
चार्ज लेने के बाद एसपी भावना पांडेय ने कहा कि धमतरी पुलिस की पहली प्राथमिकता आम जनता की सुरक्षा है. इसके अलावा धमतरी में बेहतर कानून-व्यवस्था, अपराधों पर त्वरित नियंत्रण और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना प्राथमिकता है. उन्होंने पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया.
एसपी भावना पांडेय ने किया निरीक्षण
नई एसपी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण भी किया. इस दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों, अभिलेखों और कार्यालयीन व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सभी मामलों के तुरंत निपटारे की बात कही. भावना पांडेय ने समय पर काम पूरा करने और धमतरी पुलिस में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए.
आम लोगों की शिकायतों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और तत्परता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए. टीमवर्क, ईमानदारी, जवाबदेही और सेवा भाव धमतरी पुलिस की बड़ी ताकत है. इसके तहत कार्य करने की अपील सभी साथियों से करती हूं- भावना पांडेय, एसपी, धमतरी
इसके पहले धमतरी में एसपी सूरज सिंह परिहार ने धमतरी में अपराध नियंत्रण के लिए कई योजनाओं पर काम किया है. अब भावना पांडे धमतरी जिले की 21वीं पुलिस अधीक्षक होंगी. पदभार ग्रहण समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पांडेय, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार चतुर्वेदी, एसडीओपी रागिनी मिश्रा, डीएसपी मोनिका मरावी, डीएसपी मीना साहू, रक्षित निरीक्षक दीपक शर्मा सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.