बस्तर को मिला नया IG, 2004 बैच के बद्री नारायण मीणा संभालेंगे जिम्मेदारी
बस्तर रेंज का नए पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति का आदेश आ चुका है, पी. सुंदरराज के बाद अब नए IG बद्री नारायण मीणा होंगे
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 25, 2026 at 6:31 PM IST
बस्तर: आईपीएस बद्री नारायण मीणा को बस्तर रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त किया गया है, जो अब इस संवेदनशील क्षेत्र बस्तर की सुरक्षा कमान संभालेंगे. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत वे निवर्तमान आईजी पी. सुंदरराज का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में आईजी के पद पर प्रतिनियुक्ति दी गई है.
2004 बैच के हैं IPS
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बद्री नारायण मीणा 2004 बैच के अधिकारी हैं. मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले बद्री नारायण मीणा के पास पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था संभालने का लंबा अनुभव है. अब उनके कंधों पर छत्तीसगढ़ के सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व करने और सुरक्षा तंत्र को दुरुस्त रखने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे पहले वे पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे.
पी. सुंदरराज का सफल कार्यकाल और एनआईए में नियुक्ति
बस्तर आईजी के रूप में पी. सुंदरराज का कार्यकाल बेहद प्रभावी और सफल रहा. उनके कुशल नेतृत्व में बस्तर में नक्सल संगठन लगातार कमजोर हुआ और कई बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. इसके चलते 31 मार्च को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ भी घोषित हुआ. उनकी इन्हीं उत्कृष्ट सेवाओं और नक्सल उन्मूलन में बेहतरीन योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में महानिरीक्षक (IG) के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है.
नए आईजी के सामने बस्तर की प्रमुख चुनौतियां
बस्तर रेंज का पदभार संभालने के बाद नए आईजी बद्री नारायण मीणा के सामने कई चुनौती होगी. अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करना, नए सुरक्षा कैंपों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना और स्थानीय जनता और पुलिस प्रशासन के बीच आपसी विश्वास-समन्वय को मजबूत करना उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौतियां मानी जा रही हैं.