ETV Bharat / state

इस IPS अधिकारी ने बाहुबली शहाबुद्दीन से लिया था लोहा, जानें बच्चू सिंह मीणा की कहानी

सिवान : 1996 बैच के आईपीएस बच्चू सिंह मीणा रिटायर्ड हो गए हैं. पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रेल के पद से वह सेवानिवृत हुए. पटना के बीसैप-5 परिसर में पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें औपचारिक विदाई दी गई.

आईपीएस बच्चू सिंह मीणा हुए रिटायर : भले 30 नवंबर 2025 को बच्चू सिंह मीणा रिटायर्ड हो गए, पर उनकी गाथा हमेशा लिखी जाएगी. खासकर जिस प्रकार से 16 मार्च 2001 को सिवान मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर मो. शहाबुद्दीन के घर प्रतापगढ़ में रेड मारी गई थी. इस रेड को बच्चू सिंह मीणा ने लीड किया था. इस दौरान जमकर मुठभेड़ हुआ था. शहाबुद्दीन के 11 समर्थक मारे गए थे. जबकि बिहार पुलिस में हवलदार बासुकीनाथ पांडेय शहीद हो गए थे. शहाबुद्दीन के घर से एके 47 सहित हथियारों का जखीरा मिला था. इसके बाद सभी अखबारों की सुर्खियों में बच्चू सिंह मीणा छा गए थे.

प्रतापपुर गांव में शहाबुद्दीन से लिया था लोहा : दरअसल,13 मार्च 2001 को जब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी और सिवान के सांसद थे आरजेडी के बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन. अचानक सिवान में नए एसपी के रूप में बच्चू सिंह मीणा को भेजा जाता है. वह राजस्थान के मूल निवासी थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि वह पहले गोली चलाते थे बाद में बात करते थे. शायद इसी खूबी की वजह से उन्हें सिवान में भेजा गया था.

'बच्चू सिंह मीणा तो बब्बर शेर थे' : रिटायर्ड आईपीएस सुधीर कुमार सिंह लिखते हैं कि IPS बच्चू सिंह मीणा सेवा-निवृत्त हो रहे हैं. उनके दुर्भाग्य और मेरे सौभाग्य से मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था. वह बिहार के नहीं राजस्थान की मीणा जाति के थे, जो एसटी मानी जाती है. राजस्थानी में मीणा का अर्थ भेड़ होता है, लेकिन बच्चू सिंह मीणा तो बब्बर शेर थे.