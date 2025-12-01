ETV Bharat / state

इस IPS अधिकारी ने बाहुबली शहाबुद्दीन से लिया था लोहा, जानें बच्चू सिंह मीणा की कहानी

बिहार में अपराध और पुलिस की जब-जब गाथा लिखी जाएगी तो उसमें शहाबुद्दीन और बच्चू सिंह मीणा का नाम जरूर आएगा. पढ़ें

बच्चू सिंह मीणा और शहाबुद्दीन
बच्चू सिंह मीणा और शहाबुद्दीन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 1, 2025 at 2:50 PM IST

3 Min Read
सिवान : 1996 बैच के आईपीएस बच्चू सिंह मीणा रिटायर्ड हो गए हैं. पुलिस महानिदेशक (एडीजी) रेल के पद से वह सेवानिवृत हुए. पटना के बीसैप-5 परिसर में पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें औपचारिक विदाई दी गई.

आईपीएस बच्चू सिंह मीणा हुए रिटायर : भले 30 नवंबर 2025 को बच्चू सिंह मीणा रिटायर्ड हो गए, पर उनकी गाथा हमेशा लिखी जाएगी. खासकर जिस प्रकार से 16 मार्च 2001 को सिवान मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर मो. शहाबुद्दीन के घर प्रतापगढ़ में रेड मारी गई थी. इस रेड को बच्चू सिंह मीणा ने लीड किया था. इस दौरान जमकर मुठभेड़ हुआ था. शहाबुद्दीन के 11 समर्थक मारे गए थे. जबकि बिहार पुलिस में हवलदार बासुकीनाथ पांडेय शहीद हो गए थे. शहाबुद्दीन के घर से एके 47 सहित हथियारों का जखीरा मिला था. इसके बाद सभी अखबारों की सुर्खियों में बच्चू सिंह मीणा छा गए थे.

प्रतापपुर गांव में शहाबुद्दीन से लिया था लोहा : दरअसल,13 मार्च 2001 को जब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी और सिवान के सांसद थे आरजेडी के बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन. अचानक सिवान में नए एसपी के रूप में बच्चू सिंह मीणा को भेजा जाता है. वह राजस्थान के मूल निवासी थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि वह पहले गोली चलाते थे बाद में बात करते थे. शायद इसी खूबी की वजह से उन्हें सिवान में भेजा गया था.

'बच्चू सिंह मीणा तो बब्बर शेर थे' : रिटायर्ड आईपीएस सुधीर कुमार सिंह लिखते हैं कि IPS बच्चू सिंह मीणा सेवा-निवृत्त हो रहे हैं. उनके दुर्भाग्य और मेरे सौभाग्य से मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था. वह बिहार के नहीं राजस्थान की मीणा जाति के थे, जो एसटी मानी जाती है. राजस्थानी में मीणा का अर्थ भेड़ होता है, लेकिन बच्चू सिंह मीणा तो बब्बर शेर थे.

सुधीर कुमार सिंह कहते हैं कि शहाबुद्दीन का आतंक बिहार पुलिस अफसरों पर भी व्याप्त था. मुझे याद है कि तत्कालीन दरभंगा एसपी (नाम नहीं बताऊंगा) जो मेरे स्वजातीय ही थे, मुझसे कहा था कि मीणा को शहाबुद्दीन छोड़ेगा नहीं. यदि हिम्मत है तो वह राजस्थान से अपना परिवार जाकर ले आये.

''मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक पुलिस अधीक्षक के हृदय में एक अपराधी का खौफ मेरी समझ से बाहर था. जिस समय दरभंगा एसपी मुझसे यह बात बता रहे थे, उस समय मीणा साहब की पत्नी दरभंगा आने के लिए ट्रेन पर बैठी थी.''- सुधीर कुमार सिंह, पूर्व रिटायर्ड आईपीएस

BMP से वो यादगार विदायी : सुधीर कुमार सिंह कहते हैं कि शहाबुद्दीन से मुठभेड़ के बाद बच्चू सिंह मीणा पर एक्शन भी हुआ था. करीब तीन महीने पदस्थापन की प्रतीक्षा में BMP-5 के गेस्ट हॉउस में बिताये और फिर पोस्टिंग भी हुई तो उस बीएमपी में जहां सिपाहियों नें विद्रोह कर समादेष्टा और उपाधीक्षक को भी पीट दिया था. लेकिन उसी बीएमपी से जब मीणा साहब की विदायी हुई, तब वहां के पुलिस कर्मियों ने अश्रुपूर्ण लहजे में यह गाया था-

जला अस्थियां बारी-बारी

छिटकाई जिनने चिंगारी,

जो चढ़ गये अस्थि-वेदी पर

लिए बिना गर्दन का मोल

कलम, आज उनकी जय बोल

