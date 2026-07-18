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मध्य प्रदेश के 7 अधिकारी प्रमोट होकर बने IPS, राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस प्रमोशन

निमिषा पांडे, मनीषा पाठक सोनी और सुमन गुर्जर समेत सात अधिकारियों को मिला IPS अवार्ड, स्टेट पुलिस सेवा से अब मिला आईपीएस कैडर

IPS AWARD MADHYA PRADESH LIST
जानें किन अधिकारियों को मिला IPS कैडर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 6:46 AM IST

2 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा (SPS) के सात अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में पदोन्नति मिल गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2025 की विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की सिफारिशों के आधार पर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. इससे मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कार्यरत डीएसपी या उसके समकक्ष पद पर कायर्रत पुलिस अधिकारियों को उनका बेहतरीन कार्य देखते हुए ये पदोन्नति दी गई है, जिसे आईपीएस अवॉर्ड भी कहा जाता है.

अधिकारियों की आईपीएस ट्रेनिंग होगी शुरू

मध्य प्रदेस में निमिषा पांडे, मनीषा पाठक सोनी और सुमन गुर्जर समेत सात अधिकारियों को IPS अवार्ड मिला है. जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद सात अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में एक वर्ष की परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर नियुक्त किया गया है. इन सभी अधिकारियों को मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया है. प्रोबेशन अवधि के दौरान अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (प्रोबेशन) नियम, 1954 के तहत इंडक्शन ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

Madhya pradesh 7 new IPS officers
आईपीएस अवॉर्ड की अधिसूचना जारी (Etv Bharat)

इन अधिकारियों को मिला IPS कैडर

  1. सीताराम ससत्या
  2. अमृत मीणा
  3. निमिषा पांडे
  4. राजेश मिश्रा
  5. मनीषा पाठक सोनी
  6. सुमन गुर्जर
  7. संदीप मिश्रा

आईपीएस प्रमोशन के दो पद रहे खाली

राज्य पुलिस सेवा से IPS पदोन्नति के लिए कुल 9 पद निर्धारित थे. 25 जून को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य सरकार के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई DPC में 1997 और 1998 बैच के अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया. हालांकि, मूल्यांकन के बाद केवल 7 अधिकारी ही पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए, जबकि 2 पदों के लिए कोई अधिकारी उपयुक्त नहीं पाया गया.यह पदोन्नति भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 तथा भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के तहत की गई है.

IPS Award promotions 2026
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य सरकार के अधिकारियों की मौजूदगी में हुए प्रमोशन (Etv Bharat)

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क्या होता है आईपीएस अवॉर्ड?

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के बेहतरीन कार्य और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें आईपीएस अवॉर्ड दिया जाता है. आईपीएस अवॉर्ड एक तरह का प्रमोशन है, जिसमें राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा कैडर दिया जाता है. किसी भी अधिकारी के लिए आईपीएस बनकर प्रमोट होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है.

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