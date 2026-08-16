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अंबेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या! घर में मिला शव, मुंह से निकला था खून, जेवर गायब

अंबेडकरनगर : मालीपुर थाना क्षेत्र के रूढ़ा धमरूआ गांव में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की लूटपाट के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. IPS आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती देवी (85) घर में अकेली रहती थीं. रविवार दोपहर बाद देखभाल करने वाली दाई के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई. सूचना मिलते ही अयोध्या रेंज के आईजी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

मृतका के मुंह से खून निकला हुआ था और शरीर पर चोट के निशान थे. शरीर से सोने के जेवर गायब मिले हैं. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. IPS आशुतोष मिश्रा को उनके चाचा सचिंद्र मिश्रा ने रविवार को करीब 3:50 बजे फोन कर सूचना दी कि उनकी मां इंद्रावती को हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हो गई है. सूचना मिलते ही आशुतोष मिश्रा लखनऊ से गांव पहुंचे.

शरीर पर पहने सारे गहने गायब : परिजनों के साथ शव देखने पर परिस्थितियां सामान्य नहीं लगीं. परिजनों के अनुसार, मृतका के गले से सोने की चेन, सोने की दानों वाली तुलसी की माला गायब थी. साथ ही नाक की कील और कान के टॉप्स भी गायब थे. पैरों की पायल भी नहीं थी. IPS आशुतोष मिश्रा की ओर से मालीपुर थाने में लूटपाट को लेकर तहरीर दी गई है.

पुलिस कर रही जांच : सूचना मिलने पर मालीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल की जांच एसपी प्राची सिंह व आईजी सोमन वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर की है.