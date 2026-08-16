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अंबेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या! घर में मिला शव, मुंह से निकला था खून, जेवर गायब

घर में अकेली रहती थीं मां इंद्रावती मिश्रा. चाचा ने फोन कर बताया हार्ट अटैक से मौत हुई है.

IPS आशुतोष मिश्रा की मां का शव घर में मिला.
IPS आशुतोष मिश्रा की मां का शव घर में मिला. (Photo Credit; Ambedkar Nagar police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 9:38 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 9:53 PM IST

3 Min Read
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अंबेडकरनगर : मालीपुर थाना क्षेत्र के रूढ़ा धमरूआ गांव में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की लूटपाट के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. IPS आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती देवी (85) घर में अकेली रहती थीं. रविवार दोपहर बाद देखभाल करने वाली दाई के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई. सूचना मिलते ही अयोध्या रेंज के आईजी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

मृतका के मुंह से खून निकला हुआ था और शरीर पर चोट के निशान थे. शरीर से सोने के जेवर गायब मिले हैं. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. IPS आशुतोष मिश्रा को उनके चाचा सचिंद्र मिश्रा ने रविवार को करीब 3:50 बजे फोन कर सूचना दी कि उनकी मां इंद्रावती को हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हो गई है. सूचना मिलते ही आशुतोष मिश्रा लखनऊ से गांव पहुंचे.

शरीर पर पहने सारे गहने गायब : परिजनों के साथ शव देखने पर परिस्थितियां सामान्य नहीं लगीं. परिजनों के अनुसार, मृतका के गले से सोने की चेन, सोने की दानों वाली तुलसी की माला गायब थी. साथ ही नाक की कील और कान के टॉप्स भी गायब थे. पैरों की पायल भी नहीं थी. IPS आशुतोष मिश्रा की ओर से मालीपुर थाने में लूटपाट को लेकर तहरीर दी गई है.

पुलिस कर रही जांच : सूचना मिलने पर मालीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल की जांच एसपी प्राची सिंह व आईजी सोमन वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर की है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार : एसपी प्राची सिंह ने बताया, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस मौत के कारणों के साथ ही गायब जेवर और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. घटना रात में हुई है. हत्या और हार्ट अटैक की भी जांच की जा रही है.

15 अगस्त को गांव आए थे IPS आशुतोष मिश्रा : ग्रामीणों का कहना है कि IPS आशुतोष मिश्रा 15 अगस्त को एक विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. शाम को वापस चले गए थे. आशुतोष भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में 2016 बैच के अधिकारी हैं. वह राज्य पुलिस सेवा/पीपीएस से प्रमोट होकर IPS बने हैं. वर्तमान में लखनऊ स्थित पुलिस भवन कल्याण में एसपी के पद पर तैनात हैं.

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Last Updated : August 16, 2026 at 9:53 PM IST

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