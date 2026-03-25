2021 बैच के IPS अमरिंदर सिंह बने पंचकूला DCP, बोले- "क्राइम कंट्रोल पर रहेगा फोकस"
2021 बैच के IPS अमरिंदर सिंह पंचकूला DCP बन गए हैं.
Published : March 25, 2026 at 10:43 AM IST
पंचकूला: हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में जारी आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची के अनुसार वर्ष 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी अमरिंदर सिंह को पंचकूला में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) क्राइम एंड ट्रैफिक की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. आईपीएस अमरिंदर सिंह इससे पहले यमुनानगर में बतौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अपनी सेवाएं दे रहे थे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रभावी भूमिका निभाई.
कार्यभार संभाल अधिकारियों के साथ बैठक:आईपीएस अमरिंदर सिंह ने सेक्टर-4 पंचकूला स्थित पुलिस उपायुक्त अपराध एवं यातायात कार्यालय में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया. इस दौरान कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका स्वागत करते हुए गुलदस्ता भेंट किया. कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला की वर्तमान कानून व्यवस्था, अपराध स्थिति एवं यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की.
"क्राइम कंट्रोल पर रहेगा फोकस": डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने इस दौरान कहा कि, "मेरा मुख्य उद्देश्य पंचकूला में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना रहेगा. विशेष रूप से साइबर अपराध, नशा तस्करी और यातायात व्यवस्था जैसे विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा. आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके. विश्वास दिलाया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्परता के साथ पुलिसिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास और अधिक मजबूत हो."
मनप्रीत सूदन एसपी कैथल:इससे पहले पंचकूला में इस पद पर कार्यरत रहे वर्ष 2021 बैच के ही आईपीएस अधिकारी मनप्रीत सिंह सूदन को पंचकूला से स्थानांतरित कर पुलिस अधीक्षक (एसपी) कैथल नियुक्त किया गया है.
ये भी पढ़ें:भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ी, हरियाणा महिला आयोग ने अंजलि राघव केस में भेजा नोटिस