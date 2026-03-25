ETV Bharat / state

2021 बैच के IPS अमरिंदर सिंह बने पंचकूला DCP, बोले- "क्राइम कंट्रोल पर रहेगा फोकस"

2021 बैच के IPS अमरिंदर सिंह बने पंचकूला DCP ( Etv Bharat )