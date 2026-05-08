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छत्तीसगढ़ पर चढ़ा आईपीएल का खुमार, RCB vs MI और RCB vs KKR मैच के लिए रायपुर तैयार

आईपीएल मैच की तैयारियों का जायजा लेते कलेक्टर गौरव सिंह ( ETV BHARAT )

कलेक्टर गौरव सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्टेडियम परिसर का निरीक्षण करते हुए दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मैच के दौरान बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के पहुंचने की संभावना है. इसलिए हर व्यवस्था पहले से मजबूत और व्यवस्थित होनी चाहिए.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहे आईपीएल मुकाबला को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस, जबकि 13 मई को आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला है. इन क्रिकेट मैचों से पहले कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया.

कलेक्टर गौरव सिंह ने किया निरीक्षण (ETV BHARAT)

भीड़ कंट्रोल करने के लिए कलेक्टर के निर्देश

ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बाद दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों से दर्शकों के रायपुर पहुंचने की संभावना है. इसको देखते हुए कलेक्टर ने पर्याप्त संख्या में वॉलेंटियर तैनात करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि एंट्री गेट पर भीड़ नियंत्रण और दर्शकों को सही दिशा निर्देश देने के लिए विशेष टीम सक्रिय रहे.

शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे कलेक्टर गौरव सिंह (ETV BHARAT)

सुरक्षा और आपात स्थिति को लेकर समीक्षा

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को स्टेडियम परिसर और आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए. आईपीएल मैच के दौरान ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने पर भी कलेक्टर ने जोर दिया है. उन्होंने पार्किंग रूट डायवर्जन और दर्शकों की आवाजाही के लिए अलग-अलग प्लान तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. जिससे मैच के दिन लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को शासन के सभी विभागों द्वारा एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे जुड़ी जरूरी अनुमतियां समय पर प्राप्त करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं. जिससे आयोजन के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए- गौरव सिंह, कलेक्टर, रायपुर

रायपुर में दो बड़े मुकाबलों का आयोजन

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा.वहीं 13 मई को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने-सामने होंगे. इन दोनों मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.