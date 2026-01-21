ETV Bharat / state

जयपुर में हो सकते हैं आईपीएल के मुकाबले, 27 जनवरी तक रॉयल्स को तय करना होगा अपना होम ग्राउंड

जिन 18 जगहों पर आईपीएल मैच करवाने की तैयारी की जा रही है, उनमें जयपुर को भी शामिल किया गया है.

Sawai Mansingh Stadium
सवाई मानसिंह स्टेडियम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 9:51 PM IST

2 Min Read
जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक बार फिर से आईपीएल के मुकाबले देखने को मिल सकते हैं. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने बताया कि फिलहाल 18 वेन्यू पर आईपीएल आयोजित करने की तैयारी की जा रही है. जिसमें जयपुर को भी शामिल किया गया है. ऐसे में अब 27 जनवरी तक राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी को तय करना है कि उनको अपना होमग्राउंड कहां रखना है. इसके बाद ही जयपुर में आईपीएल के आयोजन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

आरसीए एडहॉक कमेटी ने जयपुर को आईपीएल 2026 का वेन्यू घोषित किए जाने पर कहा कि हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि IPL के आयोजन की जिम्मेदारी एडहॉक कमेटी को सौंपी जाए. आईपीएल 2026 के आयोजन के लिए बीसीसीआई द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक मापदंडों को पूर्ण करने के लिए आरसीए एडहॉक कमेटी शीघ्र ही राज्य सरकार से औपचारिक अनुरोध करेगी, जिससे जयपुर में आईपीएल का सफल एवं भव्य आयोजन किया जा सके.

खेल मैदान का विस्तार: सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित आरसीए एकेडमी मैदान का विस्तार बीसीसीआई के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया जाएगा. डीडी कुमावत ने बताया कि बुधवार को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीरज के. पवन ने आरसीए एकेडमी मैदान और खेल मैदान का निरीक्षण किया. जल्द ही आरसीए एकेडमी मैदान के विस्तार को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी. कुमावत ने बताया कि आरसीए जिला क्रिकेट संघों के लंबित फंड, सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित एडहॉक कमेटी के शेष सदस्यों द्वारा जिला संघों के संबंध में संयोजक को भेजे गए प्रस्ताव को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. जिसमें चेयरमेन सुभाष जोशी (पूर्व सचिव, आरसीए) को बनाया गया है. जबकि विमल शर्मा (पूर्व उपाध्यक्ष, आरसीए), सुमेन्द्र तिवारी (पूर्व सचिव, आरसीए) को सदस्य बनाया गया है.

