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आईपीएल मैच रायपुर: नया रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में IPL क्रिकेट मैच को लेकर रूट प्लान

रायपुर: 10 और 13 मई को रायपुर में होने वाले आईपीएल मैच को लेकर रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट जारी किया है. 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा. वहीं 13 मई को आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा. इन दोनों मैच को देखते हुए और बड़ी संख्या में लोगों के स्टेडियम पहुंचने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट मैप जारी किया है.

ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी किए गए रूट मैप के मुताबिक फोर व्हीलर से पहुंचने वाले दर्शक तेलीबांधा और जीई रोड से सेरीखेड़ी होते हुए नया रायपुर पहुंचेंगे वहां से स्टेडियम से टर्निंग लेकर डॉक्टर चंदूलाल चंद्राकार चौक, कयाबांधा चौक, कोटराभाटा चौक, पलोद चौक और सेंधगांव मार्ग से स्टेडियम तक पहुंच सकेंगे. ऐसे दर्शकों के लिए स्टेडियम परिसर में A, B, C, D और E निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा के मद्देनजर शराब पीकर आने वाले लोगों को एंट्री गेट में प्रवेश नहीं मिलेगा. हर जगह पर मशीन से होकर गुजरना होगा.

आईपीएल मैच को लेकर रूट प्लान (ETV Bharat Chhattisgarh)

10 मई को होने मैच में इन आसान रास्ते से भी पहुंचा जा सकता है

रायपुर से आने वाले तेलीबांधा, सेरीखेड़ी ओवरब्रिज होकर स्टेडियम पहुंचेंगे, पार्किंग सत्यसाईं अस्पताल व सेंध तालाब

महासमुंद, सरायपाली, रायगढ़ से आने वाले आरंग-नवागांव मार्ग से स्टेडियम पहुंचेंगे, पार्किंग परसदा और कोसा

राजनांदगांव, दुर्ग से आने वाले टाटीबंध, पचपेड़ी नाका, सेरीखेड़ी होकर स्टेडियम पहुंचेंगे, पार्किंग सेंध तालाब

बस्तर, कांकेर, बालोद, धमतरी से आने वाले मंत्रालय चौक, सेंध तालाब होकर स्टेडियम पहुंचेंगे

बलौदाबाजार, खरोरा से आने वाले विधानसभा ओवरब्रिज, मंदिर हसौद, नवागांव होकर स्टेडियम पहुंचेंगे

बिलासपुर और कवर्धा से आने वाले धनेली नाला, रिंग रोड-3, नवागांव होकर स्टेडियम तक पहुंच सकेंगे

ये सब बैन रहेगा

स्टेडियम के भीतर शराब, सिगरेट, गुटखा, लाइटर, बोतल, पटाखे, हथियार, लेजर लाइट, कैमरा, सेल्फी स्टिक, लैपटॉप, बैग और ज्वलनशील पदार्थ अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

वैध पास पर ही प्रवेश

दर्शकों से कहा गया है कि वे समय से पहले स्टेडियम पहुंचे, टिकट पर अंकित गेट का पालन करें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें. वैध टिकट या पास धारकों को ही प्रवेश दिया जाएगा.