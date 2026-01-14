ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में आईपीएल, सीएम विष्णुदेव साय को जर्सी भेंटकर आरसीबी का विशेष आमंत्रण

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहे हैं.

IPL IN CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ में आईपीएल (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को टीम की आधिकारिक जर्सी भेंट कर रायपुर में आईपीएल मैच के आयोजन के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया. इस अवसर पर आरसीबी के वाइस प्रेसिडेंट राजेश मेनन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया मौजूद रहे.

छत्तीसगढ़ में आईपीएल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों से युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा. खेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है. यह प्रस्ताव रायपुर को एक उभरते हुए स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

IPL IN CHHATTISGARH
आईपीएल के लिए आरसीबी का सीएम साय का आमंत्रण (ETV Bharat Chhattisgarh)

भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच 23 जनवरी

23 जनवरी को छत्तीसगढ़ में T20 मैच के पूल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाना है. यह मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा. भारत न्यूजीलैंड के बीच 23 जनवरी को होने वाले इस मैच को लेकर तैयारियां चल रही हैं. प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए तैयारी की जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के चारों तरफ बैरिकेडिंग का काम शुरू कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट बोर्ड भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच को लेकर 15 जनवरी को जानकारी देंगे. इसके लिए शेड्यूल जारी किया गया.

टी20 वर्ल्ड कप शुरु होने से पहले हुआ राजनीति का शिकार, ICC के फैसले का इंतजार
टी20 वर्ल्ड कप: भारत से बाहर मैच खेलने पर अड़ा बांग्लादेश, ICC ने बोर्ड से कही ये बात
WPL 2026: हरमनप्रीत कौर ने मुंबई इंडियंस को गुजरात जायंट्स पर दिलाई शानदार जीत

TAGGED:

RCB
IPL IN CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ में आईपीएल
RCB INVITES CM VISHNUDEO SAI
TATA IPL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.