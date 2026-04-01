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लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल की धूम, लखनऊ सुपरजाइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला

भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपरजाइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

LUCKNOW EKANA STADIUM
इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपरजाइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 6:52 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का रोमांच बुधवार लखनऊ में शुरू हो रहा है. भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपरजाइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. यह इस सीजन का एलएसजी का घरेलू मैदान पर पहला मैच है.

मैच शुरू होने से काफी पहले ही स्टेडियम के आसपास दर्शकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है. लखनऊ के क्रिकेट प्रेमी सुबह से ही उत्साह से भरे दिख रहे हैं. कई लोग परिवार के साथ आए हैं और स्टेडियम के बाहर रंग-बिरंगी जर्सी पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं. स्टेडियम में फ्लड जल चुकी है और माहौल पूरी तरह से आईपीएल वाला हो गया है.

इस बार लखनऊ सुपरजाइंट्स नई लाल रंग की जर्सी में मैदान पर उतरेगी. टीम ने हाल ही में यह नई जर्सी जारी की है, जिसमें लाल रंग के साथ नीले और सुनहरे रंगों की झलक भी है.

नई जर्सी लखनऊ और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है. खिलाड़ी इस जर्सी में नई ऊर्जा और जोश के साथ खेलने को तैयार हैं. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली एलएसजी टीम पिछले सीजन के प्रदर्शन को सुधारना चाहेगी, जबकि अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स भी मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतरेगी.

दोनों टीमों में कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, जो दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट का मजा देंगे. पिच की बात करें तो इकाना स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिनर्स को मदद करती है, लेकिन आज का मैच कितना रोमांचक होगा, यह तो गेंद और बल्ले का खेल तय करेगा.

लखनऊ के लोग इस मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं. स्टेडियम में सीटें जल्दी भरने की उम्मीद है. काशीपुर से मैच देखने आए सुंदरम ने बताया कि वह हर बार पहला मैच देखने लखनऊ जरूर आते हैं.

इस बार भी उन्होंने बहुत पहले से टिकट बुक कर लिया था और आज भी मैच का पूरा मजा लेंगे. अलीगंज के रहने वाले गजेंद्र सिंह ने बताया कि वे अपने दोस्तों के साथ इस मुकाबले का मजा लेने आए हैं. उम्मीद करते हैं कि लखनऊ उसमें जीत हासिल करेगा.

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