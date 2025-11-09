ETV Bharat / state

IPL खिलाड़ी विप्रज निगम को एक लड़की कर रही ब्लैकमेल, फोन पर दे रही धमकी; क्रिकेटर ने बाराबंकी में कराई FIR

बाराबंकी: आईपीएल में बेहतरीन खेल से लाइम लाइट में आए बाराबंकी के क्रिकेट खिलाड़ी विप्रज निगम इन दिनों काफी परेशान चल रहे हैं. उनको कोई लड़की ब्लैकमेल कर रही है. साथ ही फोन पर केस में फंसाने की धमकी दे रही है. इससे परेशान होकर विप्रज निगम ने बाराबंकी कोतवाली में दर्ज कराया है.

विप्रज निगम ने तहरीर में लिखा है कि सितम्बर 2025 से मुझे लगातार एक युवती धमकी भरी कॉल कर रही है और मैसेज भेज रही है. मैंने जब यह नबंर ब्लॉक कर दिया तो मुझे विभिन्न इंटरनेशनल नम्बरों से कॉल कर और मैसेज भेजकर धमकाने लगी.

मुझे चेतावनी दी जा रही है कि यदि मैं उनकी मांगें पूरी नहीं करता हूं तो मुझे झूठे और सीरियस आपराधिक मामलों में फंसा दिया जाएगा. इसके अलावा उस पर्सन ने मेरे खिलाफ झूठी और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने का भी प्रयास किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी वीडियो अपलोड किए गए हैं.