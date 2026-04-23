कवर्धा में क्लीनिक की आड़ में आईपीएल सट्टा
कवर्धा के बस स्टैंड में स्थित क्लीनिक में आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 23, 2026 at 7:31 AM IST
कवर्धा: कबीरधाम पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं.
क्लीनिक में आईपीएल सट्टा
पुलिस के अनुसार मंगलवार को थाना कवर्धा की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड स्थित एक क्लीनिक में एक व्यक्ति आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चला रहा है.
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वीरस्तंभ चौक से गवाहों को साथ लेकर बताए गए स्थान पर दबिश दी. मौके पर एक व्यक्ति मिला, जिसने पूछताछ में अपना नाम नीलकमल अधिकारी (43 वर्ष), निवासी मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल), हाल मुकाम प्रोफेसर कॉलोनी कवर्धा बताया. संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ.
आईपीएल मैच पर सट्टा
मोबाइल की जांच करने पर पाया गया कि आरोपी विभिन्न आईडी के माध्यम से आईपीएल मैचों में हार-जीत और हर ओवर पर दांव लगाते हुए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था. पुलिस ने मोबाइल से संबंधित स्क्रीनशॉट साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किए हैं. आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 एवं 7 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है.
कबीरधाम पुलिस की अपील
कवर्धा पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अवैध जुआ और सट्टेबाजी से दूर रहे और इस तरह की गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.