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बनारस में IPL सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़; डिजिटल वॉलेट बरामद, 13 गिरफ्तार

17 मोबाइल फोन और 10 लैपटॉप भी पुलिस ने जब्त किए, सरगना मुंबई का.

वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Video Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 8:00 PM IST

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वाराणसी: कमिश्नरेट पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 17 मोबाइल फोन, 10 लैपटॉप तथा डिजिटल वॉलेट (लेजर) बरामद किया गया है. जिसमें करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की क्रिप्टो करेंसी का भी पता चला है. गिरफ्तार अभियुक्त महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार एवं यूपी के विभिन्न जिलों से हैं. जो सोशल मीडिया, यूट्यूब एवं इनफ्लुएंसर के माध्यम से आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए प्रेरित करते थे.

वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo Credit; ETV Bharat)

कैंट थाना क्षेत्र के टकटकपुर स्थित अपार्टमेंट में पुलिस एवं SOG टीम ने छापेमारी कर आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. एडिशनल कमिश्नर अपराध आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि जांच में सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्त ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों और टेलीग्राम ग्रुपों के माध्यम से आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगवाते थे.

आलोक प्रियदर्शी ने आगे बताया कि ये लोग प्रसिद्ध यूट्यूबरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम व चेहरे का दुरुपयोग कर फर्जी वीडियो विज्ञापन तैयार करते थे. इन वीडियो को फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित कर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच दिया जाता था.

बताया कि गिरोह तकनीकी रूप से काफी सक्रिय था और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए देश के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क का संचालन कर रहा था. सट्टेबाजी के लेनदेन और गतिविधियों में डिजिटल संसाधनों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी का भी इस्तेमाल किए जाने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है.

गिरफ्तार अभियुक्त उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान के विभिन्न जिलों के निवासी हैं. सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब बरामद मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल वॉलेट की फॉरेंसिक जांच कर गिरोह के नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और अन्य संभावित सहयोगियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

गिरफ्तार आरोपी

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, इटावा, बहराइच, गया, जयपुर और महाराष्ट्र के पालघर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं.
इनमें रितेश दिवाकर शुक्ला, रवि यादव, अर्पित तिवारी, अमन सिंह, विकास पटेल, जियाउलहक, सचिन सिंह उर्फ शैलेन्द्र, गौरव चौहान, देवेश चौहान, अनिकेत कुमार, अमित तिवारी, सौरभ चौहान तथा राहुल मौर्या शामिल हैं.

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