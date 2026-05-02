सहारनपुर में IPL सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़, 7 बुकी गिरफ्तार, दो कार में बैठकर लगा रहे थे सट्टा
आरोपी IPL समेत अन्य क्रिकेट मैचों के दौरान ऑनलाइन माध्यम से लोगों से सट्टा लगवाते थे. रकम आपस में बांट लेते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 7:49 PM IST
सहारनपुर : थाना सरसावा इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर IPL में सट्टा लगाने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 1 लाख 27 हजार रुपये नकद, दो कारें, 15 मोबाइल फोन, एक कैलकुलेटर और तीन रजिस्टर बरामद हुए हैं.
एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया, सूचना मिली थी कि अंबाला-देहरादून हाईवे पर कुछ लोग कार में बैठकर IPL पर सट्टा लगवा रहे हैं. पुलिस टीम ने रायपुर रोड, देहरादून-अंबाला हाईवे स्थित बाबा दा ढाबा के पास खाली पड़ी जगह पर खड़ी दो गाड़ियों में बैठे आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया.
मौके से बरामद दोनों गाड़ियों में एक होंडा अमेज और एक क्रेटा शामिल है. इसके अलावा आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और रजिस्टर बरामद हुए, जिनमें सट्टे का पूरा हिसाब-किताब लिखा हुआ है.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज कुमार, अजय कुमार, विशाल कुमार, धीरज कुमार, उत्तम कुमार, अर्शदीप और धर्मपाल के रूप में हुई है. ये सभी आरोपी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं. लंबे समय से संगठित रूप से सट्टेबाजी के धंधे में लिप्त थे.
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि IPL समेत अन्य क्रिकेट मैचों के दौरान ऑनलाइन माध्यम से लोगों से सट्टा लगवाते थे. इसके लिए वे मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे. सट्टे में मिली रकम को रजिस्टर में दर्ज किया जाता था और बाद में आपस में बांट लिया जाता था.
एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया, बरामद नकदी भी इसी अवैध सट्टेबाजी से अर्जित की गई थी. आरोपियों के खिलाफ थाना सरसावा में जुआ अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
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