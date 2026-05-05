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कानपुर में IPL सट्टा गैंग का खुलासा; स्कॉर्पियो में बैठकर खिलवा रहे थे सट्टा, रजिस्टर में करोड़ों के ट्रांजेक्शन मिले

एडीसीपी सेंट्रल डा. अर्चना सिंह ने बताया कि पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:27 PM IST

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कानपुर : पुलिस ने IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाले गैंग का मंगलवार को खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 15 स्मार्टफोन व एक लाख चार हजार रुपये बरामद किये जाने का दावा किया है.

एडीसीपी सेंट्रल डा. अर्चना सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

एडीसीपी सेंट्रल डा. अर्चना सिंह ने बताया कि चार व पांच मई की रात के बीच फजलगंज थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दादा नगर ढाल के पास जंगल जैसे रास्ते पर एक स्कॉर्पियो में पांच युवक ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे हैं. जैसे ही फजलगंज थाना पुलिस टीम के कर्मी वहां पहुंचे तो मौके से कॉली स्कॉर्पियो में सवार पांच आरोपियों को साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि आरोपियों में अभिषेक मित्तल, अनन्य वत्स, शुभम विजय, सौरभ गुप्ता शामिल हैं, जो मेरठ के रहने वाले हैं. पुलिस ने कानपुर निवासी अभिषेक जैन को भी गिरफ्तार किया है.

एडीसीपी सेंट्रल डा. अर्चना सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 15 स्मार्टफोन व एक लाख चार हजार रुपये बरामद किए. उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से कई रजिस्टर मिले हैं, जिनमें करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन मिले हैं. इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. अभी तक पुलिस की पड़ताल में ये पता लगा है कि आरोपी कई शहरों में जाकर ऑनलाइन सट्टा खिलवाते थे. इनके पास से जो स्मार्टफोन मिले हैं, उनकी भी जांच की जा रही है.

कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस द्वारा आईपीएल में सट्टा लगाने वाले पांच आरोपियों को 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था. जिनसे कुल 3.91 करोड़ रुपये की रकम बरामद की गई थी. उस समय भी डीसीपी सेंट्रल की स्वाट टीम व फजलगंज थाना पुलिस टीम ने पांच आरोपियों को हिरासत में लिया था. हालांकि, पुलिस को अभी तक उस मामले के मास्टरमाइंड मनीष उर्फ प्रोफेसर की तलाश है.

यह भी पढ़ें : आगरा में IPL मैचों पर सट्टा लगाते पांच गिरफ्तार, होटल के कमरा नंबर 318 में चल रहा था खेल, हिसाब-किताब मिला

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