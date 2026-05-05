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कानपुर में IPL सट्टा गैंग का खुलासा; स्कॉर्पियो में बैठकर खिलवा रहे थे सट्टा, रजिस्टर में करोड़ों के ट्रांजेक्शन मिले

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )