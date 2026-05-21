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हल्द्वानी में आईपीएल सट्टेबाजी गैंग का भंडाफोड़, पांच आरोपी गिरफ्तार, कैश भी बरामद

हल्द्वानी: पुलिस ने हल्द्वानी में आईपीएल सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. मुखानी पुलिस और एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए दो सगे भाइयों समेत पांच आरोपियों को आईपीएल सट्टेबाजी मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रोजाना लाखों का सट्टा चला रहे थे. पुलिस ने सट्टेबाजों के पास से नकदी, मोबाइल और रजिस्टर बरामद किए हैं.

हल्द्वानी में आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलाने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखानी थाना पुलिस और एसओजी टीम को लंबे समय से शहर में ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी की शिकायतें मिल रही थीं. इसी के आधार पर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक सट्टा गैंग को गिरफ्तार किया.

आईपीएल सट्टेबाजी गैंग का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में रवि गुप्ता, रोहित गुप्ता, मोहित प्रसाद समेत पांच लोग शामिल हैं. इनमें दो आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं. जांच में सामने आया है कि यह गिरोह आईपीएल मैचों के दौरान रोजाना करीब 7 से 8 लाख रुपये का सट्टा संचालित कर रहा था. आरोपी मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए लोगों से संपर्क कर दांव लगवाते थे. कुछ लोगों से सीधे नकद लेनदेन भी किया जाता था.