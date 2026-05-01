ETV Bharat / state

IPL बेटिंग के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, चार आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट

ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. पुलिस ने क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

IPL BETTING
IPL बेटिंग के खिलाफ पुलिस का शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 1, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : आईपीएल के सीजन में अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक की है. एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर एसीसीयू और उतई थाना की संयुक्त टीम ने ग्राम सेलूद में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे चार शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

वहीं भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सेलूद में मोबाइल के जरिए आईपीएल मैचों पर हार-जीत का दांव लगवाया जा रहा है.

IPL बेटिंग के खिलाफ पुलिस का शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टीम ने त्वरित घेराबंदी कर मौके से रजनीकांत साहू, तामसेम साहू, यमन साहू और जिज्ञासु बंछोर को पकड़ा. ये सभी आरोपी मोबाइल के माध्यम से अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सट्टा खिला रहे थे - सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी भिलाई नगर

जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई

पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 नग एंड्रॉइड स्मार्टफोन जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 37 हजार रुपए बताई जा रही है. मोबाइल की जांच करने पर ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित कई महत्वपूर्ण डेटा, स्क्रीनशॉट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद हुए हैं, पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 और 7 के तहत अपराध दर्ज किया है. आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. पुलिस अब इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य नेटवर्क की तलाश कर रही है.



बोरे बासी पर भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार, मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा झूठ बोलने वाला नेता

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच गरियाबंद में गिरे ओले, नेशनल हाईवे सफेद रंग में रंगा

रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट, नहीं कर पाओगे फर्क, यात्रियों को मिलेगी हाई क्लास फैसिलिटी

TAGGED:

POLICE ARRESTED FOUR ACCUSED
IPL बेटिंग
ऑनलाइन सट्टा
IPL BETTING CRACKDOWN
IPL BETTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.