ETV Bharat / state

आईपीएल ऑक्शन 2026; जानिए उत्तर प्रदेश से कितनें खिलाड़ी लिस्ट में शामिल, किसकी चकमक सकती किस्मत

आईपीएल ऑक्शन 2026. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर यानी मंगलवार को अबू धाबी में होने वाली है. इस नीलामी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. बीसीसीआई ने कुल 1390 खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद अंतिम सूची जारी की है, जिसमें 350 खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी क्रिकेटर हैं. 10 टीमों के पास कुल 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें से 31 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं. इस नीलामी में उत्तर प्रदेश के क्रिकेटरों की अच्छी भागीदारी है. राज्य से कुल 11 खिलाड़ी अंतिम सूची में जगह बनाने में सफल रहे हैं. इनमें अनुभवी तेज गेंदबाज शिवम मावी का प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने पहले आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है. उनकी बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखी गई है, जो यूपी के खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा है. शिवम मावी. (Photo Credit; Shivam Mavi Social Media)