आईपीएल ऑक्शन 2026; जानिए उत्तर प्रदेश से कितनें खिलाड़ी लिस्ट में शामिल, किसकी चकमक सकती किस्मत
अबू धाबी में होगी खिलाड़ियों की नीलामी, बीसीसीआई ने कुल 1390 खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद अंतिम सूची जारी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 5:30 PM IST
लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की मिनी नीलामी 16 दिसंबर यानी मंगलवार को अबू धाबी में होने वाली है. इस नीलामी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. बीसीसीआई ने कुल 1390 खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद अंतिम सूची जारी की है, जिसमें 350 खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी क्रिकेटर हैं. 10 टीमों के पास कुल 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें से 31 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं. इस नीलामी में उत्तर प्रदेश के क्रिकेटरों की अच्छी भागीदारी है. राज्य से कुल 11 खिलाड़ी अंतिम सूची में जगह बनाने में सफल रहे हैं. इनमें अनुभवी तेज गेंदबाज शिवम मावी का प्रमुख नाम हैं, जिन्होंने पहले आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है. उनकी बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखी गई है, जो यूपी के खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा है.
वरिष्ठ खेल पत्रकार अनंत मिश्र बताते हैं कि शिवम पर कई टीमों की नजर होगी और उन पर मोटी बोली लग सकती है. इसके अलावा युवा और उभरते खिलाड़ी जैसे प्रशांत वीर, नमन तिवारी और कार्तिक त्यागी भी सूची में हैं. प्रशांत वीर ऑलराउंडर हैं, जो बल्लेबाजी के साथ-साथ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. नमन तिवारी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने घरेलू टी20 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. कार्तिक त्यागी भी तेज गेंदबाजी में अपनी गति के लिए जाने जाते हैं. इन युवा खिलाड़ियों पर भी फ्रेंचाइजी की नजर रहेगी, क्योंकि IPL टीमों को भविष्य के लिए मजबूत भारतीय कोर बनाने की जरूरत है.
उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की पूरी सूची इस प्रकार है-
- शिवम मावी - गेंदबाज - बेस प्राइस 75 लाख रुपये
- प्रशांत वीर - ऑलराउंडर - बेस प्राइस 30 लाख रुपये
- नमन तिवारी - ऑलराउंडर - बेस प्राइस 30 लाख रुपये
- कार्तिक त्यागी - गेंदबाज - बेस प्राइस 30 लाख रुपये
- विजय कुमार - गेंदबाज - बेस प्राइस 30 लाख रुपये
- आदर्श सिंह - बल्लेबाज - बेस प्राइस 30 लाख रुपये
- सुनील कुमार - गेंदबाज - बेस प्राइस 30 लाख रुपये
- विशाल निषाद - गेंदबाज - बेस प्राइस 30 लाख रुपये
- सिद्धार्थ यादव - ऑलराउंडर - बेस प्राइस 30 लाख रुपये
- अक्षु बाजवा - ऑलराउंडर - बेस प्राइस 30 लाख रुपये
- शिवा सिंह - ऑलराउंडर - बेस प्राइस 30 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की मीडिया प्रभारी मोहम्मद फहीम ने बताया कि ये सभी खिलाड़ी ज्यादातर अनकैप्ड हैं और घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण सूची में शामिल हुए हैं. राज्य के ये खिलाड़ी IPL में अच्छा करने का दम रखते हैं. अगर ये खिलाड़ी अच्छी टीमों में जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की क्रिकेट को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी.
यह भी पढ़ें: पढ़ाई छूटी, ताने सहे, लकड़ी के पटरे से क्रिकेट खेला; अब वुमेंस वर्ल्ड कप में दमखम दिखाएगी प्रयागराज की बेटी