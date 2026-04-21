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लखनऊ के इकाना स्टेडियम में IPL; 22 अप्रैल को ट्रैफिक डायवर्जन, शहीद पथ पर नहीं जाएंगे भारी वाहन, जानें रूट-प्लान

यातायात पुलिस ने सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की.

इकाना स्टेडियम में मैच को लेकर रूट डायवर्जन.
इकाना स्टेडियम में मैच को लेकर रूट डायवर्जन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 6:25 PM IST

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लखनऊ: इकाना स्टेडियम में 22 अप्रैल को होने वाले आईपीएल मैच को लेकर शहीद पथ और स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने के लिए लखनऊ यातायात पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है. सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए दोपहर 3:00 बजे से मैच समाप्ति तक शहीद पथ पर व्यावसायिक एवं भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. पुलिस प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों और वैकल्पिक मार्गों की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है, साथ ही आम नागरिकों से अपील की है कि वे पीक ऑवर में यात्रा करने से बचें और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि शहर की रफ्तार पर कोई असर न पड़े.

वाहनों का डायवर्जन दोपहर 3:00 बजे से

​भारी वाहनों पर रोक: शहीद पथ पर रोडवेज, प्राइवेट बसें और अन्य सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहन (छोटे-बड़े) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. निजी कारों और टैक्सियों पर रोक नहीं है.

​रूट डायवर्जन

​सुल्तानपुर रोड की ओर जाने वाले व्यावसायिक वाहन 'अमूल तिराहा' से डायवर्ट होंगे.

​अर्जुनगंज-कैंट की तरफ से आने वाले वाहन 'कटाई पुल' से डायवर्ट किए जाएंगे.

​सिटी बस, ऑटो और ई-रिक्शा के नियम

​सिटी बस: ये बसें चलेंगी, लेकिन शहीद पथ पर हुसड़िया और सुशांत गोल्फ सिटी के बीच नहीं रुकेंगी. इन्हें सड़क की दाईं ओर चलना होगा.

​ऑटो और ई-रिक्शा: शहीद पथ पर इनका प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है.

​पिक-एंड-ड्रॉप पॉइंट: अर्जुनगंज की तरफ से आने वाले ऑटो/ई-रिक्शा अहिमामऊ से बायें मुड़कर पीएचक्यू (PHQ), यूपी-112, मातृत्व अस्पताल के पीछे वाली सड़क पर सवारी उतारेंगे.

​सुल्तानपुर रोड से आने वाले ऑटो/ई-रिक्शा लूलू मॉल की ओर सवारी उतारेंगे.

​ध्यान दें, अहिमामऊ के 500 मीटर की परिधि में सवारी बैठाने या उतारने पर सख्त मनाही है.

पार्किंग व्यवस्था (निजी वाहन)

​पास धारक: अहिमामऊ से HCL होकर वाटर टैंक तिराहा और प्लासियो मॉल के पास निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे.

​बिना पास वाले: अहिमामऊ से HCL होकर जाएंगे, जिन्हें पहले प्लासियो मॉल और फिर वाटर टैंक से HCL के बीच पार्किंग मिलेगी.

​दोपहिया वाहन: ये सभी वाहन अहिमामऊ से HCL तिराहा होते हुए प्लासियो मॉल के पीछे पार्क किए जाएंगे.

स्टेडियम में प्रवेश और सुरक्षा नियम

​एंट्री का समय: मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा. दूसरी पारी के मध्य (mid-innings) के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा.

​नो री-एंट्री: एक बार बाहर निकलने के बाद स्टेडियम में दोबारा प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

​प्रतिबंधित वस्तुएं: सिक्का, ईयरफोन, लाइटर/माचिस या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है.

​टिकट का उपयोग: टिकट पर मौजूद QR कोड स्कैन करने पर पार्किंग का मैप और विवरण मिल जाएगा.

आम जनता के लिए सलाह

​यातायात पुलिस ने अपील की है कि यदि आप मैच देखने नहीं जा रहे हैं, तो इन रूटों के बजाय अन्य वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें. साथ ही, शाम 6:00 बजे से 8:00 बजे के पीक आवर से बचने के लिए दर्शकों से आग्रह किया गया है कि वे समय से पूर्व स्टेडियम पहुंच जाएं.

​इकाना स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच के मद्देनजर यातायात पुलिस ने सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यदि आप स्टेडियम जा रहे हैं या शहीद पथ के रास्ते सफर करने वाले हैं, तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है.

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