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IPL2026: वैभव के तिलिस्म को तोड़कर क्या जीत हासिल कर पाएगा लखनऊ सुपर जाइंट्स

32वें मैच में बुधवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच टकराव होने जा रहा है.

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बुधवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच टकराव होने जा रहा है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 32वें मैच में बुधवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच टकराव होने जा रहा है. इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले में घरेलू मैदान का फायदा उठाते हुए.

ऋषभ पंत की अगुवाई वाली एलएसजी अपनी खराब फॉर्म को सुधारने की कोशिश करेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी आक्रामक बैटिंग और मजबूत गेंदबाजी के दम पर प्ले-ऑफ की दौड़ में मजबूत स्थिति बनाए रखना चाहेगी.

लखनऊ के लिए सबसे बड़ी चुनौती वैभव सूर्यवंशी के तिलिस्म को तोड़ना होगा. वैभव सूर्यवंशी को लेकर टीम के सलामी बल्लेबाज एडिन मारकरम ने कहा कि निश्चित तौर पर वह प्रतिभावान है और विस्फोटक है, मगर हम भी पलटवार करेंगे और उसको कम से कम स्कोर पर आउट करने का प्रयास करेंगे.

एलएसजी इस सीजन में अभी तक संघर्ष कर रही है. हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब के हाथों मिली हार ने टीम की चिंताएं बढ़ा दी हैं. कप्तान ऋषभ पंत घरेलू मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कमबैक का संकेत दे रहे हैं.

मध्य क्रम में निकोलस पूरन और मिचेल मार्श जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों का साथ मिलने से एलएसजी की बैटिंग लाइनअप खतरनाक है. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आवेश खान और अनरिच नॉर्टजे की तेज गेंदबाजी इकाई विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है.वानिंदु हसरंगा जैसे स्पिनर इकाना की धीमी पिच पर अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी ओर, राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में शानदार फॉर्म में दिख रही है. यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी पावरप्ले में कहर ढा रही है. कप्तान रियान पराग, ध्रुव जुरेल और शिमरॉन हेटमायर मध्यक्रम को मजबूती देते हैं.

गेंदबाजी विभाग में जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा जैसी स्टार पावर है, जो किसी भी विपक्षी टीम को मुश्किल में डाल सकती है.आरआर की टीम चार जीत और दो हार के साथ अंक तालिका में अच्छी स्थिति में है.

राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज ध्रुव चुड़ैल ने कहा कि टीम अपने विजय क्रम को जारी रखना चाहेगी. वैभव सूर्यवंशी पर टीम को पूरा भरोसा है और उनको पूरी स्वतंत्रता दी गई है जिसका वह लाभ भी उठा रहा है और लखनऊ में भी हम शानदार प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे.

इकाना स्टेडियम की पिच और रणनीति: एकाना की ब्लैक सॉइल पिच आमतौर पर धीमी और स्पिनरों के अनुकूल होती है. औसत स्कोर 170-175 के आसपास रहता है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को सावधानी बरतनी होगी, जबकि चेज करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. मौसम साफ रहने की उम्मीद है, ओस की भूमिका न्यूनतम होगी.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड: दोनों टीमों के बीच अब तक छह मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें आरआर ने चार और एलएसजी ने दो जीते हैं. पिछले मुकाबलों में आरआर का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन घरेलू मैदान पर एलएसजी का प्रदर्शन हमेशा मजबूत रहा है. मुख्य खिलाड़ी: एलएसजी: रिषभ पंत, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, मोहम्मद शमी, मयंक यादव।
आरआर: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई.

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