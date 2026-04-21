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IPL2026: वैभव के तिलिस्म को तोड़कर क्या जीत हासिल कर पाएगा लखनऊ सुपर जाइंट्स

बुधवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच टकराव होने जा रहा है. ( ETV Bharat )

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 32वें मैच में बुधवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स (एलएसजी) और राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के बीच टकराव होने जा रहा है. इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मुकाबले में घरेलू मैदान का फायदा उठाते हुए. ऋषभ पंत की अगुवाई वाली एलएसजी अपनी खराब फॉर्म को सुधारने की कोशिश करेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी आक्रामक बैटिंग और मजबूत गेंदबाजी के दम पर प्ले-ऑफ की दौड़ में मजबूत स्थिति बनाए रखना चाहेगी. लखनऊ के लिए सबसे बड़ी चुनौती वैभव सूर्यवंशी के तिलिस्म को तोड़ना होगा. वैभव सूर्यवंशी को लेकर टीम के सलामी बल्लेबाज एडिन मारकरम ने कहा कि निश्चित तौर पर वह प्रतिभावान है और विस्फोटक है, मगर हम भी पलटवार करेंगे और उसको कम से कम स्कोर पर आउट करने का प्रयास करेंगे. एलएसजी इस सीजन में अभी तक संघर्ष कर रही है. हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब के हाथों मिली हार ने टीम की चिंताएं बढ़ा दी हैं. कप्तान ऋषभ पंत घरेलू मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कमबैक का संकेत दे रहे हैं. मध्य क्रम में निकोलस पूरन और मिचेल मार्श जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों का साथ मिलने से एलएसजी की बैटिंग लाइनअप खतरनाक है. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आवेश खान और अनरिच नॉर्टजे की तेज गेंदबाजी इकाई विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है.वानिंदु हसरंगा जैसे स्पिनर इकाना की धीमी पिच पर अहम भूमिका निभा सकते हैं.