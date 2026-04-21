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IPL टिकट की मारामारी के बीच ठगी का डर, राजस्थान पुलिस ने टिकट धोखाधड़ी को लेकर जारी की एडवाइजरी

जयपुर : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सीजन में राजस्थान में खेल प्रेमियों पर क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. जयपुर में आगामी दिनों में होने वाले IPL मुकाबलों के टिकट की बिक्री के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही है. इस बीच क्रिकेट के खुमार को साइबर अपराधी ठगी के नए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह के निर्देश पर IPL की टिकट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए आमजन के लिए विशेष एडवाईजरी जारी की है. इसमें बताया गया है कि IPL 2026 सीजन के दौरान टिकटों की भारी मांग का फायदा उठाकर साइबर अपराधी क्रिकेट प्रेमियों को अपना शिकार बना रहे हैं.

ठगी की नई तरकीब और बचाव के तरीके : डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने कहा, साइबर अपराधी हर बार तरकीब बदलकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं. अब IPL-2026 के टिकट खरीदने के लिए राजस्थान के लोगों में गजब का उत्साह है. ऐसे में साइबर अपराधी इसके बहाने ठगी की वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में हैं. उन्होंने कहा कि आमजन के लिए जारी की गई इस एडवाइजरी में ठगी की नई तरकीब और इससे बचाव के बारे में विस्तार से बताया गया है. ताकि लोग साइबर ठगों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई नहीं गंवा दे.

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इन तरीकों से हो सकती गई ठगी की वारदात :-