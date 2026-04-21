IPL टिकट की मारामारी के बीच ठगी का डर, राजस्थान पुलिस ने टिकट धोखाधड़ी को लेकर जारी की एडवाइजरी
राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग ने आमजन को ठगी की नई नई तरकीब को लेकर किया आगाह.
Published : April 21, 2026 at 9:35 AM IST
जयपुर : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सीजन में राजस्थान में खेल प्रेमियों पर क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. जयपुर में आगामी दिनों में होने वाले IPL मुकाबलों के टिकट की बिक्री के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही है. इस बीच क्रिकेट के खुमार को साइबर अपराधी ठगी के नए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह के निर्देश पर IPL की टिकट के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए आमजन के लिए विशेष एडवाईजरी जारी की है. इसमें बताया गया है कि IPL 2026 सीजन के दौरान टिकटों की भारी मांग का फायदा उठाकर साइबर अपराधी क्रिकेट प्रेमियों को अपना शिकार बना रहे हैं.
ठगी की नई तरकीब और बचाव के तरीके : डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने कहा, साइबर अपराधी हर बार तरकीब बदलकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं. अब IPL-2026 के टिकट खरीदने के लिए राजस्थान के लोगों में गजब का उत्साह है. ऐसे में साइबर अपराधी इसके बहाने ठगी की वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में हैं. उन्होंने कहा कि आमजन के लिए जारी की गई इस एडवाइजरी में ठगी की नई तरकीब और इससे बचाव के बारे में विस्तार से बताया गया है. ताकि लोग साइबर ठगों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई नहीं गंवा दे.
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इन तरीकों से हो सकती गई ठगी की वारदात :-
- फिशिंग और क्लोन वेबसाइट्स: अपराधी असली वेबसाइट (जैसे BookMyShow) की नकल करते हैं. इनमें अंतर सिर्फ एक अक्षर का होता है (जैसे: bookmyshoww.com या ipl-tickets-2026.in).
- इन क्लोन वेबसाइट्स पर कार्ड डिटेल डालते ही आपका खाता खाली हो सकता है.
- सर्च इंजन विज्ञापन (SEO Fraud): गूगल पर 'Buy IPL Tickets' सर्च करने पर सबसे ऊपर दिखने वाले विज्ञापन कई बार फर्जी वेबसाइटों के होते हैं.
- स्कैमर्स पैसे देकर अपने फर्जी लिंक को टॉप पर रैंक करवाते हैं.
- सोशल मीडिया के लुभावने ऑफर: इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर 'वीआईपी पैसेज' या 'कन्फर्म्ड टिकट' के नाम पर फर्जी विज्ञापन चलाए जाते हैं.
- नकली QR कोड का जाल: भुगतान के बाद अपराधी वाट्सएप पर फर्जी क्यूआर कोड या ई-टिकट भेजते हैं. जो वास्तव में स्टेडियम के गेट पर स्कैन नहीं होते.
- इमरजेंसी का झांसा: 'सिर्फ 2 टिकट बचे हैं' या 'डिस्काउंट ऑफर' कहकर अपराधी तुरंत पेमेंट करने का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं.
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रखें इन बातों का ध्यान :-
- टिकट हमेशा केवल आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.iplt20.com या अधिकृत पार्टनर (जैसे www.insider.in,BookMyShow से ही खरीदें.
- भुगतान से पहले वेबसाइट की स्पेलिंग और https:// (सुरक्षित लॉक आइकन) की जांच अवश्य करें.
- हमेशा सुरक्षित पेमेंट गेटवे का उपयोग करें. क्रेडिट कार्ड का उपयोग बेहतर है क्योंकि इसमें 'फ्रॉड प्रोटेक्शन' की सुविधा होती है.
- यदि कोई डील 'हकीकत से परे' (Too good to be true) लगे या बहुत सस्ती मिले, तो समझ लें कि वह धोखाधड़ी है.
ठगी का शिकार होने पर ऐसे दर्ज करवाएं शिकायत : तमाम सावधानियों के बावजूद कई बार लोग जल्दबाजी में या लालच में आकर साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं. ऐसे हालात में पीड़ित को तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए. ऑनलाइन पोर्टल https://cybercrime.gov.in, निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन पर भी पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 और 9257510100 पर कॉल करके भी पीड़ित मदद ले सकते हैं.