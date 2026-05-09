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IPL 2026: रायपुर में मैच को लेकर जर्सी और कैप का सजा बाजार, विराट कोहली के नाम की ज्यादा डिमांड, मुंबई से भी पहुंचे कारोबारी

नया रायपुर में आईपीएल मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह, विराट कोहली के नाम की जर्सी और टोपी की बढ़ी डिमांड

raipur stadium Jersey market
रायपुर में मैच को लेकर जर्सी और कैप का सजा बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 9:20 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होना है. वहीं 13 मई को आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भी मुकाबला होना है. इसको लेकर स्टेडियम के बाहर जर्सी, कैप की दुकानें सज गई हैं.

विराट कोहली के नाम की जर्सी ज्यादा डिमांड में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुंबई से भी पहुंचे कारोबारी

मैच के लिए तमाम तरह की तैयारी नया रायपुर के इंटरनेशनल स्टेडियम में कर ली गई है. सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं. वहीं स्टेडियम के गेट के बाहर मुंबई से भी दुकानदार खिलाड़ियों के नाम की जर्सी और कैप बेचने के लिए पहुंचे हुए हैं. उनका कहना है कि 2 दिन पहले से उन्होंने दुकान लगाई है. 13 मई को भी मैच होना है. ऐसे में 13 मई तक स्टेडियम के बाहर उनकी दुकान सजी रहेगी.

विराट की जर्सी की डिमांड

क्रिकेट प्रेमी ज्यादातर डिमांड विराट कोहली के नाम की जर्सी की कर रहे हैं. RCB ने रायपुर को दूसरा होम ग्राउंड बनाया है ऐसे में RCB की जर्सी की डिमांड है. हालांकि मुंबई इंडियंस के मैच के चलते रोहित शर्मा की जर्सी भी बिक रही है. साथ कई टीम की कैप मौजूद है. 200-250 रुपए से टी शर्ट की स्टार्टिंग रेंज है.

raipur stadium Jersey market
नया रायपुर में आईपीएल मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

RCB या MI किसकी होगी जीत

यहां मौजूद ज्यादातर क्रिकेट प्रेमियों ने आरसीबी के जीतने का दावा किया. एक दुकानदार ने कहा कि हम मुंबई से आए हैं और मुंबई के फैंस हैं लेकिन अब मुंबई पॉइंट टेबल में बहुत नीचे हैं ऐसे में बेंगलुरु जीत जाए क्योंकि ये उसका होम ग्राउंड भी है.

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