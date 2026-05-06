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HPCA धर्मशाला में खेला जाएगा IPL क्वालीफायर का ये मुकाबला, यहां होगा इस साल का फाइनल

शिमला: TATA IPL 2026 के ग्रुप स्टेज के मुकाबले जारी हैं. इस समय पंजाब किंग्स नौ में से छह मुकाबले जीतकर सबसे आगे चल रही है. आईपीएल 2026 का आधा सीजन खत्म हो चुका है. अब बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ और फाइनल के शेड्यूल की घोषणा कर दी है.

हिमाचल के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि धर्मशाला का खूबसूरत HPCA स्टेडियम इस बार आईपीएल के पहले क्वालीफायर (Qualifier 1) की मेजबानी करेगा. बीसीसीआई की ओर से जारी क्वालीफायर वेन्यू के मुताबिक आईपीएल 2026 के प्लेऑफ शेड्यूल के अनुसार, 26 मई को होने वाला पहला क्वालीफायर धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

अहमदाबाद में फाइनल

वहीं, 27 मई को प्लेऑफ में तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों के बीच न्यू चंडीगढ़ में एलमीनेटर राउंड होगा. 29 मई को दूसरा क्वालीफायर भी न्यू चंडीगढ़ में ही खेला जाएगा. टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला यानी ग्रैंड फिनाले 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले यह चर्चा थी कि बेंगलुरु फाइनल की मेजबानी करेगा, लेकिन लॉजिस्टिक कारणों से अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम को इस खिताबी भिड़ंत के लिए चुना गया है.