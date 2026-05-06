ETV Bharat / state

HPCA धर्मशाला में खेला जाएगा IPL क्वालीफायर का ये मुकाबला, यहां होगा इस साल का फाइनल

HPCA स्टेडियम में खेला जाएगाआईपीएल क्वालीफायर. जानें प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल

HPCA धर्मशाला में खेला जाएगा IPL क्वालीफायर-1
HPCA धर्मशाला में खेला जाएगा IPL क्वालीफायर-1 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: TATA IPL 2026 के ग्रुप स्टेज के मुकाबले जारी हैं. इस समय पंजाब किंग्स नौ में से छह मुकाबले जीतकर सबसे आगे चल रही है. आईपीएल 2026 का आधा सीजन खत्म हो चुका है. अब बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ और फाइनल के शेड्यूल की घोषणा कर दी है.

हिमाचल के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि धर्मशाला का खूबसूरत HPCA स्टेडियम इस बार आईपीएल के पहले क्वालीफायर (Qualifier 1) की मेजबानी करेगा. बीसीसीआई की ओर से जारी क्वालीफायर वेन्यू के मुताबिक आईपीएल 2026 के प्लेऑफ शेड्यूल के अनुसार, 26 मई को होने वाला पहला क्वालीफायर धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

अहमदाबाद में फाइनल

वहीं, 27 मई को प्लेऑफ में तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों के बीच न्यू चंडीगढ़ में एलमीनेटर राउंड होगा. 29 मई को दूसरा क्वालीफायर भी न्यू चंडीगढ़ में ही खेला जाएगा. टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला यानी ग्रैंड फिनाले 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले यह चर्चा थी कि बेंगलुरु फाइनल की मेजबानी करेगा, लेकिन लॉजिस्टिक कारणों से अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम को इस खिताबी भिड़ंत के लिए चुना गया है.

हिमाचल बना पंजाब किंग्स का 'गढ़'

बात दें कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) का मैदान पंजाब किंग्स का दूसरा घरेलू मैदान भी है. क्वालीफायर से पहले, पंजाब किंग्स को अभी अपने ग्रुप स्टेज के बड़े मैच भी इसी मैदान पर खेलने हैं. इस बार धर्मशाला में 11, 14 और 17 मई को तीन मुकाबले खेले जाने हैं. वहीं, पंजाब किंग्स की टीम भी सात मई को धर्मशाला पहुंच जाएगी. टीम सायं के समय चार बजे के करीब विशेष विमान से गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचेगी और इसके बाद सड़क मार्ग से धर्मशाला लाया जाएगा. टिकटों की बिक्री ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, जबकि ऑफलाइन काउंटर को लेकर अब तक स्पष्ट व्यवस्था नहीं हो पाई है. हिमालय की गोद में स्थित धर्मशाला का मैदान न केवल अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि यहां की ठंडी हवाएं और तेज पिच तेज गेंदबाजों को काफी मदद करती हैं.

ये भी पढ़ें: इस तेल में छिपा है सेहत का खजाना! आयुष डॉक्टर ने बताया कैसे करें इस्तेमाल?

TAGGED:

IPL 2026 FINAL VANUE
IPL 2026 PLAYOFFS VENUE
IPL 2026 HPCA DHARMSHALA
IPL 2026 FINAL AHMEDABAD
IPL 2026 PLAYOFFS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.