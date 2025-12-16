'बचपन से ही क्रिकेट के प्रति दीवानगी, युवराज सिंह हैं आदर्श, पढ़िए कौन हैं IPL मिनी ऑक्शन में कीर्तिमान बनाने वाले प्रशांत वीर
अमेठी के गूजीपुर गांव में रहता है परिवार, परिजनों ने ईटीवी भारत के साथ साझा कीं खुशियां, पढ़िए रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 9:02 PM IST
अमेठी : 'टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज युवराज सिंह जब क्रीज पर उतरते थे तो अमेठी का एक बच्चा उन्हें टीवी के स्क्रीन पर निहारा करता था. वह उनका जबरा फैन था. युवराज को देश के लिए खेलता देख उसके मन में भी क्रिकेट के प्रति जुनून पैदा हो गया. वह भी देश के लिए खेलने के सपने देखने लगा. बचपने से ही उसने जी-तोड़ मेहनत की. आज वह IPL मिनी ऑक्शन का किंग बनकर लोगों के सामने आया.
ये दिलचस्प कहानी है शहर के क्रिकेटर प्रशांत वीर की. अमेठी तहसील से 11 किमी दूर गूजीपुर में उनका परिवार रहता है. प्रशांत के परिवार में माता-पिता के अलावा दो भाई और एक बहन हैं. प्रशांत की उपलब्धि पर परिवार में खुशियों का माहौल है. प्रशांत कैसे यहां तक पहुंचे?, कहां से पढ़ाई की? आदि समेत गई सवालों को लेकर ईटीवी भारत की टीम खिलाड़ी के गांव पहुंची. पढ़िए विस्तृत खबर...
पिता बोले- टीम इंडिया में शामिल होना बेटे का लक्ष्य : प्रशांत के पिता रमनेंद्र त्रिपाठी पहले शिक्षामित्र थे. हालांकि वह उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि प्रशांत चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे. बेटे को उम्मीद से ज्यादा कामयाबी मिली. टीम इंडिया में शामिल होना बेटे का अगला लक्ष्य है. जब उसके सलेक्शन की जानकारी मिली तो परिवार के लोग खुशी से उछल पड़े.
पिता ने बताया कि कक्षा 5 के बाद से ही उसका रुझान क्रिकेट के प्रति हो गया. वह अपने उम्र के ज्यादा बड़े लोगों के साथ भी क्रिकेट खेलने जाता था. कक्षा 8 के बाद बेटा क्रिकेट की कोचिंग के लिए मैनपुरी चला गया था. सभी अभिभावकों को बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए. बच्चों का सहयोग बनना चाहिए जज बनने की जरूरत नहीं है.
'बेटे की कामयाबी पर पूरा परिवार खुश' : प्रशांत की मां अंजना त्रिपाठी ने बताया कि बेटे की कामयाबी पर मन बहुत भावुक हो गया. हम लोग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे थे. वह खुश रहे, ऐसे ही नाम रोशन करता रहे. मेरी भगवान से यही प्रार्थना है. हम पैसे के लिए ज्यादा नहीं सोच रहे हैं. बेटे का आईपीएल टीम में सलेक्शन हुआ, हम इसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं.
चाचा बोले- प्रशांत यहां तक पहुंचेगा सोचा नहीं था : प्रशांत के चाचा डॉ. एसके त्रिपाठी ने बताया कि वह एक क्लीनिक में प्रैक्टिस करते हैं. उन्होंने बताया कि प्रशांत शुरू से ही काफी मेहनती हैं. वह 10 से 12 घंटे रोजाना प्रैक्टिस करता था. उसमें विल पावर था. परिवार ने सोचा था कि इस बार उसका आईपीएल में सलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वह इस मुकाम तक पहुंचेगा यह किसी ने सोचा नहीं था.
साइकिल से प्रैक्टिस करने जाते थे प्रशांत : चाचा ने बताया कि प्रशांत पढ़ाई में बहुत तेज था. साइकिल से वह भीमराव अंबेडकर स्टेडियम प्रैक्टिस करने जाता था. क्रिकेट भी खेलता था. धीरे-धीरे उसके खेल में सुधार आता गया. क्रिकेट के प्रति उसके समर्पण ने ही उसे यह बड़ी कामयाबी दिलाई है. आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में अमेठी के युवा खिलाड़ी प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपये में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया. खिलाड़ी की इस उपलब्धि पर परिवार के अलावा पूरे गांव में खुशी की लहर है.
बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं प्रशांत वीर : जूनियर क्रिकेट से लेकर अंडर-23 तक लगातार धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले 20 साल के प्रशांत वीर इस समय घरेलू क्रिकेट के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं. बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज और उपयोगी धीमे गेंदबाज प्रशांत को रवींद्र जडेजा से तुलना की जा रही है. उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए उन्होंने फर्स्ट क्लास में 30 विकेट और 780 रन बनाए हैं. अंडर-23 में उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहा. 50 से ज्यादा का औसत, 376 रन और 94 की औसत से विकेट लिए. हाल ही में खत्म हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में प्रशांत ने 7 मैचों में 169 रन बनाए और 6 विकेट भी चटकाए. यूपी टी-20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 320 रन ठोके. इसका नतीजा ये हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया.
उनके कोच और पूर्व टीम इंडिया क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडेय ने कहा कि प्रशांत के अंदर जडेजा जैसा दमखम है. वो मुश्किल हालात में रंग बदल सकता है. लोअर ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी, किफायती स्पिन और शानदार फील्डिंग, ये पैकेज आईपीएल टीमों के लिए सरप्राइज रहेगा. इस बार नीलामी में 359 क्रिकेटरों में से 224 अनकैप्ड भारतीय हैं. उत्तर प्रदेश से प्रशांत के अलावा रिंकू सिंह, शिवम मावी जैसे नाम पहले ही आईपीएल में छा चुके हैं.
यह भी पढ़ें : IPL Auction Live: आईपीएल मिनी-ऑक्शन में जेसन होल्डर 7 करोड़ तो मुस्तफीज 9 करोड़ में सोल्ड