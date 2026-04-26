HPCA ने धर्मशाला में IPL मैचों से पहले की तैयारियों की समीक्षा, स्टेडियम में 3 दिन होगी चौके-छक्कों की बरसात
HPCA ने शनिवार को धर्मशाला में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैचों से पहले तैयारियां और सुरक्षा समेत विभिन्न इंतजामों की समीक्षा की.
By PTI
Published : April 26, 2026 at 8:48 AM IST
धर्मशाला: दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में शुमार धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर IPL 2026 के रोमांच से सराबोर होने वाला है. इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे चरण के शेड्यूल में धर्मशाला स्टेडियम में 3 बड़े मुकाबले खेले जाने हैं. मैच को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इसी कड़ी मनें हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) ने शनिवार (25 अप्रैल) को धर्मशाला में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैचों से पहले इंतजामों की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक बुलाई. इस मीटिंग में लॉजिस्टिक प्लानिंग और इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया गया.
HPCA धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में IPL में मैच
इस मीटिंग में में डिप्टी कमिश्नर की लीडरशिप में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, पंजाब किंग्स के रिप्रेजेंटेटिव और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) के मेंबर शामिल हुए. मुलनपुर के बाद पंजाब किंग्स की दूसरी जगह धर्मशाला, अगले महीने PBKS के तीन लीग मैच होस्ट करेगी, जिसमें 11 मई को दिल्ली कैपिटल्स, 14 मई को मुंबई इंडियंस और 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच होंगे.
डिप्टी कमिश्नर ने कहा, "धौलाधार पहाड़ों के बीच बना HPCA स्टेडियम सबसे ऊंचाई वाले इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू में से एक है. 2025 सीज़न तक यहां कुल 14 IPL मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पहला मैच 16 अप्रैल, 2010 को होस्ट किया गया था."
पिच में अच्छी पेस और बाउंस
वहीं, ग्राउंड अधिकारियों के अनुसार, पिच में अच्छी पेस और बाउंस होगी, जिससे बल्ले और गेंद के बीच बराबरी का मुकाबला होगा. पंजाब किंग्स ने इस वेन्यू पर 14 मैच खेले हैं, जिनमें से 5 जीते हैं और 8 हारे हैं और एक मैच बिना नतीजे के खत्म हुआ है. वहीं, IPL मैच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहने वाले हैं, ताकि मैच के दौरान किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो.
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