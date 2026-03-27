HPCA धर्मशाला में IPL के 3 मैच खेलेगी पंजाब, विराट और रोहित की RCB-MI से इस दिन होंगे मुकाबले
धर्मशाला स्टेडियम को मिली 3 आईपीएल मैचों की मेजबानी. पंजाब किंग्स यहां खेलेगी अपने घरेलू मैच. जानें कब से शुरू होगा रोमांच.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 10:49 AM IST
धर्मशाला: वर्ल्ड की सबसे महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल का दुनियाभर के क्रिकेट फैन्स पर फीवर चढ़ने वाला है. आईपीएल सीजन 2026 की शुरुआत होने वाली है. 28 मार्च से आरसीबी और एसआरएच के बीच इस सीजन का पहला मुकाबला खेला जाएगा. वहीं, आईपीएल सीजन में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भी चौके और छक्के लगेंगे. इस सीजन में देवभूमि हिमाचल के क्रिकेट प्रेमियों और पर्यटन कारोबारियों को भी मौज होने वाली है.
दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में शुमार धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर आईपीएल (IPL 2026) के रोमांच से सराबोर होने वाला है. इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे चरण के शेड्यूल में धर्मशाला में 3 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे.
पंजाब किंग्स का 'दूसरा घर' बनेगा धर्मशाला
पंजाब हर साल आईपीएल के कुछ मुकाबले धर्मशाला में खेलती है. इसी के तहत टीम अपने घरेलू मैचों के लिए न्यू चंडीगढ़ के साथ-साथ धर्मशाला को भी 'होम वेन्यू' की तरह इस्तेमाल करती. जारी कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब किंग्स के कोटे के तीन महत्वपूर्ण मैच इसी खूबसूरत मैदान पर खेले जाएंगे. पिछले साल भी धर्मशाला में तीन मैच खेले जाने थे, लेकिन डीसी और एमआई के खिलाफ खेलने जाने वाले आखिरी दो मैचों को ऑप्रेशन सिंदूर के कारण रद्द और स्थानांतरित करना पड़ा था.
13 अप्रैल से शुरू होगा दूसरे चरण का रोमांच
आईपीएल के दूसरे फेज का आयोजन 13 अप्रैल से 24 मई तक होना है. इस दौरान आईपीएल अपने पीक पर होगा. टीम टेबल टॉप के लिए जोर आजमाइश कर रही होंगी, ताकि प्ले ऑफ में जगह बनाई जा सके. उस समय धर्मशाला की पिच पर होने वाली जंग काफी रोमांचक होगी. पंजाब किंग्स के लिए ये तीन मैच नॉकआउट जैसे साबित हो सकते हैं, जहां उन्हें अपने घरेलू मैदान और दर्शकों के समर्थन का भरपूर लाभ मिलेगा.
कब कितने बजे खेले जाएंगे ये तीन मुकाबले
|तारीख
|मुकाबला
|समय
|11 मई 2026
|पंजाब किंग्स VS दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|शाम 7:30 बजे
|14 मई 2026
|पंजाब किंग्स VS मुंबई इंडियंस (MI)
|शाम 7:30 बजे
|17 मई 2026
|पंजाब किंग्स VS रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|दोपहर 3:30 बजे
टूरिज्म को मिलेगी नई उड़ान
आईपीएल मुकाबलों से जहां, फैन्स अपने स्टार खिलाड़ियों को मैदान पर चौके छक्के लगाते देखेंगे. वहीं, इससे व्यापारियों को फायदा होगा और ये पर्यटन को भी संजीवनी देगा. आईपीएल मुकाबलों के लिए बाहरी राज्यों से लोग हिमाचल पहुंचेंगे. इससे व्यापारियों में भी खुशी की लहर है. धर्मशाला को आईपीएल की मेजबानी मिलने से स्थानीय होटल कारोबारियों, टैक्सी ऑपरेटरों और होमस्टे मालिकों में भारी उत्साह है. होटल बुकिंग: मैचों की तारीखों के एलान के साथ ही होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धर्मशाला की लाइव कवरेज से 'स्पोर्ट्स टूरिज्म' को वैश्विक पहचान मिलेगी.
कैसे होगी टिकट बुकिंग
BookMyShow, District (Zomato) वेबसाइट पर जाएं, मैच चुनें, सीट कैटेगरी चुनें और ऑनलाइन भुगतान (UPI/Card) करके टिकट बुक करें. BookMyShow (मुंबई इंडियंस, केकेआर, गुजरात टाइटन्स आदि के लिए) और District (Zomato) (दिल्ली कैपिटल्स, पीबीकेएस, आदि के लिए) का उपयोग करें. कुछ टीमें अपनी वेबसाइट पर भी टिकट सेल कर रही हैं. वहीं, ऑफलाइन टिकट खरीदने के लिए आपको स्टेडियम या नजदीकी टिकट सेंटर जाना होगा. अगर आप फिजिकल टिकट खरीदना पसंद करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए ऑफलाइन काउंटर भी खोले जाएंगे.
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