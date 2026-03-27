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HPCA धर्मशाला में IPL के 3 मैच खेलेगी पंजाब, विराट और रोहित की RCB-MI से इस दिन होंगे मुकाबले

धर्मशाला: वर्ल्ड की सबसे महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल का दुनियाभर के क्रिकेट फैन्स पर फीवर चढ़ने वाला है. आईपीएल सीजन 2026 की शुरुआत होने वाली है. 28 मार्च से आरसीबी और एसआरएच के बीच इस सीजन का पहला मुकाबला खेला जाएगा. वहीं, आईपीएल सीजन में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भी चौके और छक्के लगेंगे. इस सीजन में देवभूमि हिमाचल के क्रिकेट प्रेमियों और पर्यटन कारोबारियों को भी मौज होने वाली है.

दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में शुमार धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर आईपीएल (IPL 2026) के रोमांच से सराबोर होने वाला है. इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे चरण के शेड्यूल में धर्मशाला में 3 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे.

पंजाब किंग्स का 'दूसरा घर' बनेगा धर्मशाला

पंजाब हर साल आईपीएल के कुछ मुकाबले धर्मशाला में खेलती है. इसी के तहत टीम अपने घरेलू मैचों के लिए न्यू चंडीगढ़ के साथ-साथ धर्मशाला को भी 'होम वेन्यू' की तरह इस्तेमाल करती. जारी कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब किंग्स के कोटे के तीन महत्वपूर्ण मैच इसी खूबसूरत मैदान पर खेले जाएंगे. पिछले साल भी धर्मशाला में तीन मैच खेले जाने थे, लेकिन डीसी और एमआई के खिलाफ खेलने जाने वाले आखिरी दो मैचों को ऑप्रेशन सिंदूर के कारण रद्द और स्थानांतरित करना पड़ा था.

13 अप्रैल से शुरू होगा दूसरे चरण का रोमांच

आईपीएल के दूसरे फेज का आयोजन 13 अप्रैल से 24 मई तक होना है. इस दौरान आईपीएल अपने पीक पर होगा. टीम टेबल टॉप के लिए जोर आजमाइश कर रही होंगी, ताकि प्ले ऑफ में जगह बनाई जा सके. उस समय धर्मशाला की पिच पर होने वाली जंग काफी रोमांचक होगी. पंजाब किंग्स के लिए ये तीन मैच नॉकआउट जैसे साबित हो सकते हैं, जहां उन्हें अपने घरेलू मैदान और दर्शकों के समर्थन का भरपूर लाभ मिलेगा.