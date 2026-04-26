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लखनऊ के इकाना में LSG VS KKR, संडे के सुपर मुकाबले के लिए दर्शक तैयार, फैंस को ऋषभ पंत से बड़े प्रदर्शन की आस

लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और कोलकाता के अजिंक्य रहाणे दोनों ही बहुत बुरी तरह से असफल साबित हुए हैं.

LSG और KKR इस सीजन दूसरी बार आमने सामने होंगी.
LSG और KKR इस सीजन दूसरी बार आमने सामने होंगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 8:00 PM IST

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लखनऊ : लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) दोनों के लिए रविवार का दिन सुपर संडे जैसा है. इकाना स्टेडियम में मुकाबले को लेकर दोनों टीम तैयार हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से जहां कोरबो लोड़बो, जीतबो रे... का नारा बुलंद है. वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जाइंट्स अब अपनी बारी है...का नारा बुलंद किया है. LSG के कप्तान ऋषभ पंत ने KKR के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

कोलकाता अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है, तो वहीं लखनऊ 9वें स्थान पर है. आज के मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ प्लेऑफ की अपनी संभवानओं को बचाने की होगी. दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत हासिल कर कर आईपीएल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है उसको बचाए रखना चाहती हैं.

लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और कोलकाता के अजिंक्य रहाणे दोनों ही बहुत बुरी तरह से असफल साबित हुए हैं. न टीम जीत रही है और ना ही खुद अच्छा प्रदर्शन किया है. बावजूद रविवार को छुट्टी के दिन इकाना स्टेडियम में दर्शकों की कोई कमी नहीं है. 50000 की क्षमता वाला स्टेडियम आज लगभग 45000 दशकों से भरा होने की उम्मीद की जा रही है.

बंगाल के लोग बहुत बड़ी संख्या में लखनऊ में रहते हैं. ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स को भी अच्छा समर्थन मिलेगा. बंगाल के पासकुड़ा की रहने वाली दीप्ति मिद्या सालों से लखनऊ में रह रही हैं. उनका कहना है कि हर मैच में तो वह लखनऊ का सपोर्ट करती हैं, मगर जब मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है तो वह अपनी कोलकाता की टीम के साथ हैं. वे अपने पूरे परिवार के साथ मुकाबला देखने इकाना पहुंची हैं.

अलीगंज के पंकज मिश्रा बताते हैं कि वह उम्मीद कर रहे हैं कि लखनऊ इस मैच को जरूर जीतेगा. जिसके चलते उनको आने वाले मौचों में भी लखनऊ का समर्थन करना आसान होगा और मुकाबले में रुचि बनी रहेगी. उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी अपनी पुरानी फॉर्म दिखाकर टीम को जीत जरूर दिलाएंगे.

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