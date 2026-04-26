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लखनऊ के इकाना में LSG VS KKR, संडे के सुपर मुकाबले के लिए दर्शक तैयार, फैंस को ऋषभ पंत से बड़े प्रदर्शन की आस

LSG और KKR इस सीजन दूसरी बार आमने सामने होंगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )