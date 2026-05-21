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IPL 2026: लगातार तीसरे साल प्लेऑफ का मुंह नहीं देख सकी सुपर जायंट्स, टूटे दिल संग इस दिन लखनऊ से विदा होगी टीम

लखनऊ सुपरजाइंट्स का आईपीएल 2026 का सफर 23 मई को खत्म हो जाएगा.

IPL 2026 lucknow super giants will leave city play last league match against punjab kings 23 may
लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का प्रदर्शन रहा निराशाजनक. (ipl medial cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 1:52 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ सुपरजाइंट्स का आईपीएल 2026 (IPL 2026) का सफर 23 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ अंतिम लीग मैच के साथ समाप्त हो जाएगा. टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, ऐसे में आखिरी मैच के नतीजे का अंक तालिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा.यह लगातार तीसरा साल है जब लखनऊ की टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है.


मौजूदा सीजन का प्रदर्शन: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपरजाइंट्स ने अब तक 13 मैच खेले हैं.टीम को केवल 5 मैचों में जीत मिली है, जबकि 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.10 अंकों के साथ एलएसजी अंक तालिका में सबसे नीचे के पायदान पर है.बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में निरंतरता की कमी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी रही। पावरप्ले में विकेट गंवाना, मध्यक्रम का ढह जाना और डेथ ओवरों में रन लुटाना इस सीजन की आम समस्या रही. कई मैचों में टीम जीत की स्थिति में पहुंचकर भी हार गई.

लगातार तीसरे साल प्लेऑफ से बाहर: लखनऊ सुपरजाइंट्स ने 2022 में आईपीएल में डेब्यू किया था. पहले दो सीजन 2022 और 2023 में टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी लेकिन 2024, 2025 और अब 2026 में टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई. लगातार तीन साल प्लेऑफ में जगह न बना पाना फ्रेंचाइजी और प्रशंसकों के लिए चिंता का विषय है. 2022 में एलिमिनेटर तक पहुंचने वाली टीम का ग्राफ लगातार नीचे आया है.

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लगातार तीसरे साल प्लेऑफ का मुंह नहीं देख सकी सुपर जायंट्स. (ipl media cell.)

23 मई को आखिरी मैच पंजाब से: लखनऊ का आखिरी लीग मैच 23 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स से होगा. पंजाब की टीम भी प्लेऑफ की रेस से बाहर है. इसलिए यह मैच दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठा का होगा. एलएसजी जीत के साथ सीजन खत्म करना चाहेगी ताकि अगले साल के लिए कुछ सकारात्मकता रहे. कप्तान और टीम प्रबंधन इस मैच में युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकता है.

कोच और कप्तान पर सवाल: लगातार खराब प्रदर्शन के बाद टीम के कोच और कप्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. आईपीएल 2026 में लखनऊ ने मेगा ऑक्शन से पहले कप्तान बदला था, लेकिन नतीजा नहीं बदला.मुख्य कोच की रणनीति और टीम चयन पर भी कई पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं. बताया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी अगले सीजन से पहले बड़े बदलाव कर सकती है.कोचिंग स्टाफ में फेरबदल और कप्तानी को लेकर समीक्षा की संभावना है. हालांकि टीम प्रबंधन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

कप्तान ऋषभ पंत ने बताया कि लखनऊ सुपरजाइंट्स के पास अगले सीजन से पहले 6 महीने से ज्यादा का समय है.टीम को ऑक्शन से पहले रिटेंशन, ट्रेड और नई रणनीति पर काम करना होगा. घरेलू मैदान इकाना स्टेडियम की पिच को समझकर टीम संयोजन बनाना जरूरी होगा.


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