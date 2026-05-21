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IPL 2026: लगातार तीसरे साल प्लेऑफ का मुंह नहीं देख सकी सुपर जायंट्स, टूटे दिल संग इस दिन लखनऊ से विदा होगी टीम

लखनऊ: लखनऊ सुपरजाइंट्स का आईपीएल 2026 (IPL 2026) का सफर 23 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ अंतिम लीग मैच के साथ समाप्त हो जाएगा. टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, ऐसे में आखिरी मैच के नतीजे का अंक तालिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा.यह लगातार तीसरा साल है जब लखनऊ की टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है.





मौजूदा सीजन का प्रदर्शन: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपरजाइंट्स ने अब तक 13 मैच खेले हैं.टीम को केवल 5 मैचों में जीत मिली है, जबकि 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.10 अंकों के साथ एलएसजी अंक तालिका में सबसे नीचे के पायदान पर है.बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में निरंतरता की कमी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी रही। पावरप्ले में विकेट गंवाना, मध्यक्रम का ढह जाना और डेथ ओवरों में रन लुटाना इस सीजन की आम समस्या रही. कई मैचों में टीम जीत की स्थिति में पहुंचकर भी हार गई.

लगातार तीसरे साल प्लेऑफ से बाहर: लखनऊ सुपरजाइंट्स ने 2022 में आईपीएल में डेब्यू किया था. पहले दो सीजन 2022 और 2023 में टीम प्लेऑफ तक पहुंची थी लेकिन 2024, 2025 और अब 2026 में टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो गई. लगातार तीन साल प्लेऑफ में जगह न बना पाना फ्रेंचाइजी और प्रशंसकों के लिए चिंता का विषय है. 2022 में एलिमिनेटर तक पहुंचने वाली टीम का ग्राफ लगातार नीचे आया है.