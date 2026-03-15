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IPL की तैयारी हुई तेज, सुपर जायंट्स टीम पहुंची लखनऊ, प्रैक्टिस कल से

सोमवार से शुरू हो रहा यह कैंप खिलाड़ियों को मैच की परिस्थितियों के लिए तैयार करने में मददगार होगा.

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इकाना स्टेडियम में अभ्यास होगा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 9:39 PM IST

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Updated : March 15, 2026 at 9:49 PM IST

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लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगामी सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अपनी कमर कस ली है. टीम के कोचों और प्रमुख खिलाड़ियों का नवाबों के शहर लखनऊ में आगमन शुरू हो गया है. सोमवार से टीम के सभी खिलाड़ी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में अपने पहले अभ्यास सत्र की शुरुआत करेंगे. यह सत्र ग्लोबल क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी और मुख्य कोच जस्टिन लैंगर के मार्गदर्शन में होगा.

ऋषभ पंत की कप्तानी में नई शुरुआत: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों में होगी. ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम इस बार अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि पंत का आक्रामक नेतृत्व और अनुभव टीम को पहली बार खिताब दिलाने में मददगार साबित होगा. इकाना स्टेडियम में होने वाले अभ्यास के दौरान पंत अपनी नई टीम के साथ तालमेल बिठाते नजर आएंगे.

दिग्गज खिलाड़ियों से सजी टीम: इस सीजन में लखनऊ की टीम में एडन मार्करम, मिशेल मार्श, मोहम्मद शमी और आवेश खान जैसे कई अंतरराष्ट्रीय दिग्गज शामिल हैं. इनके अलावा अब्दुल समद और अर्जुन तेंदुलकर जैसे युवा और प्रभावशाली खिलाड़ी भी टीम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं. अनुभवी गेंदबाजों और धाकड़ बल्लेबाजों की मौजूदगी के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स को इस बार खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. टीम के खिलाड़ियों का अनुभव और जोश इस बार मैदान पर बड़ी चुनौती पेश करने वाला है.

कोचिंग स्टाफ और युवा प्रतिभाएं: अभ्यास सत्र के दौरान मुख्य कोच जस्टिन लैंगर के साथ सहायक कोच लांस क्लूजनर भी खिलाड़ियों की तकनीक पर काम करेंगे. अभ्यास शिविर में मयंक यादव, हिम्मत सिंह, आकाश सिंह और मुकुल चौधरी जैसे युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए पसीना बहाएंगे. साथ ही अर्शीन कुलकर्णी, दिग्वेश सिंह और प्रिंस यादव जैसे उभरते सितारों पर भी प्रबंधन की विशेष नजर रहेगी. सोमवार से शुरू हो रहा यह कैंप खिलाड़ियों को मैच की परिस्थितियों के लिए तैयार करने का मुख्य केंद्र होगा.

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Last Updated : March 15, 2026 at 9:49 PM IST

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