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IPL-2026; लखनऊ के इकाना में LSG v/s CSK मैच आज; शहर में रूट डायवर्जन प्लान लागू

प्लेऑफ में जगह पाने की दौड़: रितुराज गायकवाड़ की टीम ने हाल के मैचों में संघर्ष के बावजूद वापसी की है. शिवम दुबे, रचिन रवींद्र और अनुभवी गेंदबाजों का संतुलन CSK को मजबूत बनाता है.

इकाना की पिच आमतौर पर स्पिनर्स को मदद करती है. LSG के स्पिन आक्रमण के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए इस मैच को जीतना चाहेगी.

घरेलू दर्शकों के लिए जीत: रिषभ पंत की कप्तानी वाली टीम ने पूरे सीजन में आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी की. निकोलस पूरन और युवा प्रतिभाओं के दम पर LSG घरेलू दर्शकों को जीत का तोहफा देना चाहेगी.

लखनऊ में IPL-2026 का 59वां मैच लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में रोमांच, रणनीति और भावनाओं का भरपूर मेल देखने को मिलेगा. लखनऊ सुपरजायंट्स इस सीजन में प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है.

टिकट खरीदने वाले कई फैंस अब मैच देखने को लेकर दोबारा सोच रहे हैं. इकाना में हर साल सबसे ज्यादा शोर धोनी के नाम पर होता है. धोनी-धोनी की गूंज से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है. लोग दूर-दूर से सिर्फ उनकी एक झलक पाने आते थे. इस बार वह दीवानगी देखने को नहीं मिलेगी.

इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपरजाइंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने-सामने होंगी. हालांक मैच से एक दिन पहले ही फैंस का जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में नहीं खेलेंगे. चेन्नई सुपर किंग्स ने साफ कर दिया है कि धोनी चोट के कारण शुक्रवार का मैच नहीं खेलेंगे.

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL-2026) में शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (CSK v/s LSG) के बीच मुकाबला होगा. मैच से पहले दोपहर 3 बजे से मैच की समाप्ति तक लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन भी लागू किया है.

लखनऊ में CSK को पिच और मौसम की चुनौती का सामना करना पड़ेगा. यह मैच सिर्फ अंक तालिका के लिए नहीं, बल्कि गौरव और प्रदर्शन का होगा. LSG घरेलू सम्मान बचाएगी या CSK प्ले ऑफ की उम्मीदों को जीवित रखेगी.

लखनऊ में रूट डायवर्जन लागू: लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने मैच के दौरान दर्शकों को जाम से बचाने के लिए दोपहर 3:00 बजे से मैच की समाप्ति तक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. शहीद पथ पर व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी रहेगी. मैच के दौरान शहीद पथ पर किसी भी प्रकार की रोडवेज, निजी बसों या छोटे-बड़े व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.​

वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग: लखनऊ ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सुल्तानपुर रोड की बसें अमूल तिराहा से डायवर्ट की जाएंगी. वहीं, अर्जुनगंज की ओर से आने वाली बसों को कटाई पुल से डायवर्जन लेना होगा.​ शहीद पथ पर सिटी बसें चलेंगी, लेकिन उन्हें हुसड़िया से सुशांत गोल्फ सिटी के बीच रुकने की अनुमति नहीं होगी.​ ऑटो और ई-रिक्शा शहीद पथ और उसकी सर्विस रोड पर नहीं चल सकेंगे. ​

चेन्नई सुपर किंग्स. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुल्तानपुर रोड के ऑटो/ई-रिक्शा लुलु मॉल की तरफ सवारी उतारेंगे. अर्जुनगंज की ओर से आने वाले वाहनों को अहिमामऊ से मुड़कर यूपी-112 और मातृत्व अस्पताल के पीछे सवारी उतारने की अनुमति दी गई है. अहिमामऊ चौराहे से 500 मीटर की परिधि में सवारी उतारने या बैठाने पर सख्त मनाही है.

जिन दर्शकों के पास अधिकृत वाहन पास है, वह अहिमामऊ से एचसीएल तिराहा होकर प्लासियो मॉल के पास निर्धारित पार्किंग में जाएंगे.​ बिना पास वाले वाहनों को प्लासियो मॉल में पार्किंग मिलेगी. वहां जगह भरने पर वाटर टैंक तिराहे से एचसीएल के बीच पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी.​ सभी दो पहिया वाहनों के लिए प्लासियो मॉल के पीछे पार्किंग स्थल बनाया गया है.​

दर्शकों के लिए गाइडलाइंस: स्टेडियम के गेट मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले खुल जाएंगे. दूसरी पारी के मध्य के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा. स्टेडियम से एक बार बाहर निकलने के बाद दर्शक दोबारा अंदर नहीं जा सकेंगे. स्टेडियम के भीतर सिक्का, ईयरफोन और ज्वलनशील पदार्थ ले जाना पूर्णतः वर्जित है. ​

ट्रैफिक पुलिस ने दर्शकों से शाम 6:00 से 8:00 बजे के बीच पीक आवर के ट्रैफिक से बचने के लिए स्टेडियम जल्दी पहुंचने की अपील की है. किसी भी असुविधा या सहायता के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है. अवैध पार्किंग के खिलाफ क्रेन की कार्रवाई की जाएगी.

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