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इकाना में LSG-DC की कल होगी भिड़ंत, हेड कोच जस्टिन लैंगर बोले- ऋषभ पंत की पोजिशन होगी खास, 30 साल से प्रेशर झेल रहा

लखनऊ : IPL 2026 का आगाज 1 अप्रैल से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा. लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) अपनी घरेलू फील्ड पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) की मेजबानी करेगी. पिछले सीजन में घरेलू मैदान पर मिली करारी नाकामयाबी के बाद LSG इस बार खिताब की मजबूत दावेदारी पेश करना चाहेगी. वहीं दिल्ली कैपिटल्स की नजर भी मजबूत शुरुआत पर होगी. पिछले IPL सीजन में LSG ने सात घरेलू मुकाबले खेले थे, जिसमें सिर्फ दो में जीत मिलीं, जबकि पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा.

खराब प्रदर्शन के कारण टीम प्लेऑफ की होड़ से बाहर होकर अंक तालिका में सातवें स्थान पर फिसल गई. इस बार टीम प्रबंधन ने सबक लिया है. मैच से 10 दिन पहले इकाना स्टेडियम में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल डायरेक्टर टॉम मूडी और हेड कोच जस्टिन लैंगर के निर्देशन में खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की.

ओवरसीज खिलाड़ी भी पूरे एक सप्ताह तक कैंप से जुड़े रहे. अभ्यास सत्रों के अलावा टीम के बीच अभ्यास मैच भी कराए गए. इन तैयारियों को देखते हुए इस सीजन LSG से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है. LSG के हेड कोच जस्टिन लैंगर ने टीम की तेज गेंदबाजी यूनिट पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा, हमारी टीम के पास मयंक यादव, नमन तिवारी, मोहसिन खान, आवेश खान, मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर जैसे तेज गेंदबाज हैं. सभी फिट हैं और अच्छी फॉर्म में हैं.

उन्होंने कहा, हम कल मैच से पहले फाइनल डिसीजन लेंगे. लैंगर ने मध्यक्रम की चिंता भी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत को किस पोजीशन पर उतारना है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा. टीम के पास मिचेल मार्श, मार्करम और निकोलस पूरन जैसे धुरंधर बल्लेबाज हैं, जिनमें से सही कॉम्बिनेशन चुनना चुनौतीपूर्ण होगा. पिछले सीजन की नाकामयाबी को लेकर पूछे गए सवाल पर जस्टिन लैंगर ने कहा, निश्चित तौर पर दबाव है, लेकिन मैं पिछले 30 साल से इस दबाव को झेल रहा हूं. यह दबाव तो खेल का हिस्सा है.