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IPL 2026; LSG और DC के खिलाड़ियों ने की प्रैक्टिस, दिखा दोस्ताना माहौल, एक दूसरे से लेते रहे टिप्स

प्रैक्टिस के दौरान दोनों टीम के खिलाड़ियों में दिखा दोस्ताना अंदाज. ( Photo Credit; Media cell )

लखनऊ : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का लखनऊ में भी आगाज होने वाला है. एक अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल के बीच इकाना स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. इसे लेकर लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) अपनी तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है. LSG का पहला मुकाबला एक अप्रैल को घरेलू मैदान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ होगा. इस मुकाबले से पहले सोमवार की शाम दोनों टीमों के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ अभ्यास के दौरान एक-दूसरे के साथ काफी दोस्ताना व्यवहार करते नजर आए. अभ्यास सत्र के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के स्टार स्पिनर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर लखनऊ सुपर जाइंट्स के बोलिंग कोच भरत अरुण और सहायक कोच लांस क्लूजनर के साथ हंसते-खेलते दिखे. सभी खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस में व्यस्त थे, लेकिन बीच-बीच में वे एक-दूसरे से बातचीत करते, मजाक करते और अभ्यास के टिप्स भी शेयर करते नजर आए.