ETV Bharat / state

IPL मैचों के सफल आयोजन के लिए इंद्रूनाग के दर पहुंचा HPCA, जानें कब किसके बीच होंगे मुकाबले

धर्मशाला: एचपीसीए को आईपीएल के तीन मैचों की मेजबानी करने का मौका मिला है. इन तीनों मैचों के सफल आयोजन को लेकर एचपीसीए के अधिकारी रविवार को भगवान इन्द्रूनाग के मंदिर पहुंचे. मौसम और अन्य कारणों से मैच में कोई बाधा न आए इसलिए एचपीसीए अधिकारियों ने हवन यज्ञ और मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया.

इस बारे में जानकारी देते हुए एचपीसीए सचिव मनु शर्मा ने बताया कि इस तीनों मैचों की मेजबानी को लेकर एचपीसीए ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है और बाकी बची तैयारियों पर भी काम किया जा रहा है. यह मैच 11, 14 और 17 मई को पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियन्स और रॉयल चैलेंजर्स के मध्य खेले जाने हैं. इसको लेकर एचपीसीए ने मैदान भी पूरी तरह तैयार कर लिया है.

जल्द उपलब्ध होंगे मैच टिकट

उन्होंने मैच टिकट को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 'जल्द ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकटों की व्यवस्था की जाएगी. मैच टिकट पंजाब किंग्स की टीम की ओर से ही सेल की जाती हैं. पंजाब किंग्स के मैच ऑफिसियल जल्द ही धर्मशाला पहुंचने वाले हैं. जल्द ही मैच टिकट काउंटर पर और ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. जल्द ही जिला प्रशासन के साथ भी एक बैठक आयोजित की जाएगी. मैच के दौरान किस तरह यातायात व्यवस्था रहेगी. इसका रोड मैप भी तैयार कर लिया जाएगा.'

पंजाब का होम ग्राउंड है धर्मशाला