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IPL मैचों के सफल आयोजन के लिए इंद्रूनाग के दर पहुंचा HPCA, जानें कब किसके बीच होंगे मुकाबले

क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऑफलाइन-ऑनलाइन टिकटों की व्यवस्था की जाएगी. मैच टिकट पंजाब किंग्स की टीम की ओर से ही सेल की जाती हैं.

एचपीसीए में होंगे तीन मुकाबले
एचपीसीए में होंगे तीन मुकाबले (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: एचपीसीए को आईपीएल के तीन मैचों की मेजबानी करने का मौका मिला है. इन तीनों मैचों के सफल आयोजन को लेकर एचपीसीए के अधिकारी रविवार को भगवान इन्द्रूनाग के मंदिर पहुंचे. मौसम और अन्य कारणों से मैच में कोई बाधा न आए इसलिए एचपीसीए अधिकारियों ने हवन यज्ञ और मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया.

इस बारे में जानकारी देते हुए एचपीसीए सचिव मनु शर्मा ने बताया कि इस तीनों मैचों की मेजबानी को लेकर एचपीसीए ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है और बाकी बची तैयारियों पर भी काम किया जा रहा है. यह मैच 11, 14 और 17 मई को पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियन्स और रॉयल चैलेंजर्स के मध्य खेले जाने हैं. इसको लेकर एचपीसीए ने मैदान भी पूरी तरह तैयार कर लिया है.

जल्द उपलब्ध होंगे मैच टिकट

उन्होंने मैच टिकट को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 'जल्द ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकटों की व्यवस्था की जाएगी. मैच टिकट पंजाब किंग्स की टीम की ओर से ही सेल की जाती हैं. पंजाब किंग्स के मैच ऑफिसियल जल्द ही धर्मशाला पहुंचने वाले हैं. जल्द ही मैच टिकट काउंटर पर और ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. जल्द ही जिला प्रशासन के साथ भी एक बैठक आयोजित की जाएगी. मैच के दौरान किस तरह यातायात व्यवस्था रहेगी. इसका रोड मैप भी तैयार कर लिया जाएगा.'

पंजाब का होम ग्राउंड है धर्मशाला

पंजाब हर साल आईपीएल के कुछ मुकाबले धर्मशाला में खेलती है. इसी के तहत टीम अपने घरेलू मैचों के लिए न्यू चंडीगढ़ के साथ-साथ धर्मशाला को भी 'होम वेन्यू' की तरह इस्तेमाल करती. जारी कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब किंग्स के कोटे के तीन महत्वपूर्ण मैच इसी खूबसूरत मैदान पर खेले जाएंगे. पिछले साल भी धर्मशाला में तीन मैच खेले जाने थे, लेकिन डीसी और एमआई के खिलाफ खेलने जाने वाले आखिरी दो मैचों को ऑप्रेशन सिंदूर के कारण रद्द और स्थानांतरित करना पड़ा था.

तारीखमुकाबलासमय
11 मई 2026पंजाब किंग्स VS दिल्ली कैपिटल्स (DC)शाम 7:30 बजे
14 मई 2026पंजाब किंग्स VS मुंबई इंडियंस (MI)शाम 7:30 बजे
17 मई 2026पंजाब किंग्स VS रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)दोपहर 3:30 बजे

टूरिज्म को लगेंगे पंख

आईपीएल मुकाबलों से जहां, फैन्स अपने स्टार खिलाड़ियों को मैदान पर चौके छक्के लगाते देखेंगे. वहीं, इससे व्यापारियों को फायदा होगा और ये पर्यटन को भी संजीवनी देगा. आईपीएल मुकाबलों के लिए बाहरी राज्यों से लोग हिमाचल पहुंचेंगे. इससे व्यापारियों में भी खुशी की लहर है. धर्मशाला को आईपीएल की मेजबानी मिलने से स्थानीय होटल कारोबारियों, टैक्सी ऑपरेटरों और होमस्टे मालिकों में भारी उत्साह है.

ये भी पढ़ें: HPCA ने धर्मशाला में IPL मैचों से पहले की तैयारियों की समीक्षा, स्टेडियम में 3 दिन होगी चौके-छक्कों की बरसात

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