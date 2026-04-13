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आईपीएल 2026: कबीरधाम में क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार, पंडरिया पुलिस का एक्शन

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि टेलीग्राम चैनल से सट्टा लिंक हासिल कर मोबाइल नंबर के जरिए आईडी बनाते थे.

2 ARRESTED FOR BETTING ON IPL
पंडरिया पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 13, 2026 at 11:15 AM IST

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कबीरधाम: कवर्धा पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने और खिलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों लोग ऑनलाइन सट्टा खिलाने का जुर्म कर रहे थे. पुलिस को ये खबर मिली थी कि इलाके में कुछ लोग सट्टेबाजी में लगे हैं. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया. टीम ने एसपी के निर्देश पर डीएसपी भूपत सिंह के नेतृत्व में छापेमारी कर 2 लोगों को सट्टा खिलाते रंगेहाथों पकड़ा.

आईपीएल मैचों पर सट्टा लगवाने वाले 2 गिरफ्तार

पंडरिया पुलिस ने बताया कि सट्टेबाजों से जुड़ी जानकारी मुखबिर के जरिए पुलिस तक पहुंची. जिसके बाद पंडरिया के घोघरापारा इलाके में दबिश दी गई. पुलिस ने इलाके की पहले घेराबंदी की फिर बताए गए जगह पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस की गिरफ्त में आए 1 युवक का नाम महेंद्र ढीमर, उम्र 25 साल और दूसरे युवक का नाम सोनू राव, उम्र 31 साल है.

पुलिस की पूछताछ में सट्टेबाजों ने किया खुलासा

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे टेलीग्राम चैनल से सट्टा लिंक हासिल कर मोबाइल नंबर के जरिए आईडी बनाते थे. आईडी बनाने के बाद अपने बैंक खातों को उससे जोड़कर लेन-देन करते थे. खाते लिंक हो जाने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क कर सट्टा खिलाया जाता था.

डिजिटल सबूत जुटाने का काम शुरू

पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 स्मार्ट फोन जब्त किया है साथ ही उनके बैंक खातों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैट से जुड़े तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके. आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 06 एवं 07 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे आईपीएल का आनंद खेल भावना से लें और सट्टेबाजी से दूर रहें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

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