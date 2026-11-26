जिस आईफोन के दीवाने हैं लोग, अब उसे बनाएंगी बस्तर की बेटियां, 100 युवतियों को बेंगलुरु में नौकरी का मौका
आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नौकरी के लिए जगदलपुर लाइवलीहुड कॉलेज में विशेष भर्ती शिविर, संवाददाता सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 6:07 PM IST
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटियां अब सिर्फ जंगल, गांव और खेतों तक सीमित नहीं रहेंगी. बल्कि देश के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में अपनी प्रतिभा और हुनर का लोहा मनवाएंगी. जिस आईफोन को दुनियाभर में लोग बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, अब उसी आईफोन के निर्माण में बस्तर की बेटियां भी अपनी भूमिका निभाएंगी. बस्तर की युवतियों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं. बेंगलुरु स्थित आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नौकरी के लिए जगदलपुर में विशेष भर्ती शिविर आयोजित किया गया.
100 पदों पर भर्ती
दरअसल, मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट में काम के लिए कंपनी रोजगार मेला के तहत अभ्यर्थियों की भर्ती करने जा रही है. इसमें बस्तर से 100 पदों पर युवतियों का चयन किया जा रहा है. यह अवसर न सिर्फ उन्हें रोजगार देगा, बल्कि बस्तर की बेटियों को तकनीकी और औद्योगिक दुनिया से जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई राह भी दिखाएगा. बेंगलुरु के कंपनी में एक साथ 70-80 हजार लोग काम करते हैं.
बैंगलुरु में आईफोन मैनुफेक्चरिंग की कंपनी में भर्ती के लिए एडेको कंपनी से लाइवलीहुड की बात हुई है. जिसके लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन जगदलपुर में किया गया है. यह टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन जैसी कंपनी है. जो आईफोन मैनुफेक्चरिंग का काम करती है.- सुभाष पटेल, लाइवलीहुड कॉलेज प्रबंधक
कई सुविधाएं मिलेंगी
कॉलेज प्रबंधक ने बताया कि इस पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 19 हजार की CTC दी जाएगी. इसके अलावा रहने खाने के साथ ही आवागमन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. अभ्यर्थी प्रमिला मंडावी का कहना है कि बड़े शहर और बड़े ब्रांड के लिए काम करना मौका मिलना खुशी की बात है.
मैं लाइवलीहुड कॉलेज में प्लेसमेंट शिविर में आई हूं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद कम्प्यूटर की पढाई जारी है. मन में खुशी है कि बस्तर की आदिवासी युवतियां बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में जाकर आईफोन जैसे बड़े ब्रांड के मोबाइल की मैन्यूफैक्चरिंग करेंगे.- प्रमिला मंडावी, अभ्यर्थी
बस्तर की बेटी बेंगलुरु
अभ्यर्थी आशी बनिक का कहना है कि न्यूज़ पेपर से उन्हें बेंगलुरु के आईफोन मैनुफैक्चरिंग कंपनी के लिये रोजगार मेला लगने की जानकारी मिली थी. आईफोन काफी बड़ा ब्रांड है. इसे बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में बस्तर जैसे छोटे शहर से युवतियां आईफोन मैनुफैक्चरिंग कार्य में बेंगलुरु जाना और बनाना काफी बड़ी बात है.