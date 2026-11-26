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जिस आईफोन के दीवाने हैं लोग, अब उसे बनाएंगी बस्तर की बेटियां, 100 युवतियों को बेंगलुरु में नौकरी का मौका

100 युवतियों को बेंगलुरु में नौकरी का मौका ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटियां अब सिर्फ जंगल, गांव और खेतों तक सीमित नहीं रहेंगी. बल्कि देश के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में अपनी प्रतिभा और हुनर का लोहा मनवाएंगी. जिस आईफोन को दुनियाभर में लोग बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, अब उसी आईफोन के निर्माण में बस्तर की बेटियां भी अपनी भूमिका निभाएंगी. बस्तर की युवतियों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं. बेंगलुरु स्थित आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नौकरी के लिए जगदलपुर में विशेष भर्ती शिविर आयोजित किया गया.

जिस आईफोन के दीवाने हैं लोग, अब उसे बनाएंगी बस्तर की बेटियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 100 पदों पर भर्ती दरअसल, मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट में काम के लिए कंपनी रोजगार मेला के तहत अभ्यर्थियों की भर्ती करने जा रही है. इसमें बस्तर से 100 पदों पर युवतियों का चयन किया जा रहा है. यह अवसर न सिर्फ उन्हें रोजगार देगा, बल्कि बस्तर की बेटियों को तकनीकी और औद्योगिक दुनिया से जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई राह भी दिखाएगा. बेंगलुरु के कंपनी में एक साथ 70-80 हजार लोग काम करते हैं.