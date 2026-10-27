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SMS अस्पताल का 24 मंजिला IPD टावर, 1200 बेड और छत पर हेलीपैड, अगले साल दिवाली तक तैयार करने का लक्ष्य

आईपीडी टावर पर तैयार होता हैलीपेड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को सवाई मानसिंह अस्पताल के आईपीडी टावर का दौरा किया. वर्ष 2020–21 के बजट में घोषित इस परियोजना का शिलान्यास वर्ष 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था. इस टावर को नवंबर 2024 तक पूरा किया जाना था, लेकिन परियोजना में देरी हुई और अभी भी इस टावर का कार्य जारी है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर मंगलवार को 24वें फ्लोर स्थित हेलीपैड तक पहुंचे और निर्माण कार्य का जायजा लिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि टावर का निर्माण कार्य चल रहा है और अगली दीपावली तक इसे मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा. मंत्री ने पार्किंग तथा सड़क से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए.