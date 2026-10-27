SMS अस्पताल का 24 मंजिला IPD टावर, 1200 बेड और छत पर हेलीपैड, अगले साल दिवाली तक तैयार करने का लक्ष्य
इस टावर में 14 फ्लोर तक का इंटीरियर का काम लगभग पूरा हो गया है.
Published : October 27, 2026 at 5:23 PM IST
जयपुर : चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को सवाई मानसिंह अस्पताल के आईपीडी टावर का दौरा किया. वर्ष 2020–21 के बजट में घोषित इस परियोजना का शिलान्यास वर्ष 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था. इस टावर को नवंबर 2024 तक पूरा किया जाना था, लेकिन परियोजना में देरी हुई और अभी भी इस टावर का कार्य जारी है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर मंगलवार को 24वें फ्लोर स्थित हेलीपैड तक पहुंचे और निर्माण कार्य का जायजा लिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि टावर का निर्माण कार्य चल रहा है और अगली दीपावली तक इसे मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा. मंत्री ने पार्किंग तथा सड़क से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए.
24 ऊपरी मंजिलें और सर्विस फ्लोर तैयार : इस टावर में 792 सामान्य वार्ड बेड, 166 ICU बेड, 150 डीलक्स कमरे और 92 सुइट तथा प्रीमियम कमरे तैयार किए जा रहे हैं. इस तरह कुल क्षमता लगभग 1,200 बेड की होगी. ऑपरेशन थिएटर, जांच सुविधाएं और विशेष उपचार की व्यवस्थाएं भी प्रस्तावित हैं. करीब 121 मीटर ऊंचे इस टावर में दो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 24 ऊपरी मंजिलें और सर्विस फ्लोर तैयार किया जा रहा है.
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एयर एम्बुलेंस के लिए बन रहा हेलीपैड : आईपीडी टावर की छत पर एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनाया जा रहा है. इसके साथ मरीजों को हेलीपैड से सीधे ICU या ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाने के लिए विशेष लिफ्ट की सुविधा रहेगी. इसके अलावा 20 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं. साथ ही 125 कॉटेज वार्ड और करीब 100 रजिस्ट्रेशन सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल सकेंगी.
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इंटीरियर का काम लगभग पूरा : इस टावर में 14 फ्लोर तक का इंटीरियर का काम लगभग पूरा हो गया है. टावर का इंटीरियर आधुनिक डिजाइन, उन्नत चिकित्सा उपकरणों और बेहतर मरीज सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. यह टावर शुरू होने के बाद न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान और आसपास के राज्यों के मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा.
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