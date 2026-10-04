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'सम्राट चौधरी को नहीं हटाना चाहते हैं हम और तेजस्वी यादव', IP गुप्ता का दावा- भाजपाई ही गिराएंगे सरकार

पटना: सहरसा से विधायक और आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने बिहार की कानून-व्यवस्था, राजनीतिक हालात और महागठबंधन पर खुलकर अपनी बात रखी है. इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान पर बिहार और यूपी में 'टूल किट' की तरह काम करने का आरोप लगाया. साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील की है कि आर्थिक संकट से निकलने के लिए शराबबंदी खत्म होनी चाहिए. आईपी गुप्ता ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की है.

सवाल: आपको लगता है कि बिहार में संगठित अपराध कम हुए हैं? जवाब: मुझे लगता है कि बिहार में संगठित अपराध कब हुए हैं और नीतीश कुमार के जमाने से ही संगठित अपराध पर लगाम लगे हैं. अभी जो वीडियो बन रहा है वह छोटे-मोटे मनचले और शातिर अपराधी घटना को अंजाम नहीं दे रहे हैं. छोटे-मोटे लोग अगर इतनी हिम्मत कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन फेल है.

सवाल: शासन-प्रशासन बेहतर हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जवाब: मेरा मानना है कि नौकरशाह क्षमतावान होते हैं. दो कारण ऐसे हैं, जहां वह कंप्रोमाइज होते हैं. राजनीतिक दबाव और पैसे के चक्कर में अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं. ज्यादातर जिलों में लोग यह कहते हैं कि थाना बेचा जा रहा है और बालू के कारोबार ने पुलिस की मानसिकता को बदल दिया है. पुलिस माफियाओं का संरक्षक बन चुकी है.

सवाल: बिहार में अपराध को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई अपराध बेकाबू है? जवाब: मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार होगा और हमारी बच्चियां रात के 12:00 बजे खाना खाकर घर जा सकेगी. हमें लगता है कि अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा को नहीं समझ पा रहे हैं. अधिकारी मुख्यमंत्री की नीयत को अपनी नीति नहीं बना सके हैं. ऐसा लगता है कि प्रशासन शासन का बिहार से पुलिसिया इकबाल खत्म हो चुका है.

सवाल: एनडीए के बड़े नेता है चिराग पासवान, जो यह कह रहे हैं कि मुझे गठबंधन का हिस्सा रहते हुए शर्म आती है.

जवाब: सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान एनडीए के बड़े नेता नहीं हैं. चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के दयापात्र हैं. चिराग पासवान को बयान देने से पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए. चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है और वह जांच को प्रभावित करना चाहते हैं. मुख्यमंत्री का कहना है कि कानून निष्पक्ष रूप से अपना काम करेगा.चिराग पासवान जांच को प्रभावित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं.

आईपी गुप्ता (ETV Bharat)

सवाल: बीजेपी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो सरकार और सम्राट चौधरी को अस्थिर करना चाहते हैं. पासवान को भाजपा के लोकगीत प्रमोट कर रहे हैं क्या?

जवाब: आप और हम बेहतर जानते हैं वह कौन लोग हैं, जो सम्राट चौधरी के खिलाफ षडयंत्र कर रहे हैं. चिराग पासवान विधि-व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं. पहले तो उन्हें बिहार में रहना चाहिए. बिहार में बयान देते हैं और दिल्ली जाकर पलट जाते हैं. कितनी तेजी से जंतु ही अपना रंग नहीं बदलता है. सम्राट जी के खिलाफ भाजपा के अंदर जो साजिश चल रही है. उसके एक खिलाड़ी के रूप में चिराग पासवान काम कर रहे हैं.

सवाल: तो क्या चिराग पासवान टूल किट की तरह काम कर रहे हैं?

जवाब: चिराग पासवान टूल किट हैं, वह उत्तर प्रदेश में 400 सीट लड़ने की बात कर रहे हैं. वहां भी वह टूल किट की तरह काम कर रहे हैं. यूथ बोले तो टपोरी टाइप का कार्यक्रम है. किसके इशारे पर वह कर रहे हैं यह सब लोग जान रहे हैं. मैं बोल देता हूं एक दिन योगी जी चिराग जी की तरफ आंख दिखा दिए तो वह उनका 400 का दावा 0.004 हो जाएगा.

तेजस्वी यादव के साथ आईपी गुप्ता (ETV Bharat)

सवाल: बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. आर्थिक संकट के दौर से बिहार गुजर रहा है. अररिया में लोग शराब को लूटते हुए भी देखे गए.

जवाब: जब नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू की तोगांव गांव में शराब के दुकान खो गए थे. गली-गली में बच्चे देसी शराब पीने लगे. आज जब शराबबंदी लागू हुई तो उसके दो बड़े दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं. बिहार का जो पैसा है, वह दूसरे राज्यों में जा रहा है. रेवेन्यू का सोर्स खत्म हो गया. बिहार के गांव-गांव में सूखे नशे का कारोबार फल-फूल रहा है. थाना धंधा करने का अड्डा बन चुका है. थाना, जमीन, दारू और बालू बेचने में लगा है. इन तीन वजह से बिहार में समस्या है.

सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि अस्पताल, सीओ, बीडीओ और थाना की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री निवास से की जाएगी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सकता. शराबबंदी को बिहार से तुरंत खत्म किया जाना चाहिए.

सवाल: आप सम्राट चौधरी की तारीफ कर रहे हैं क्या तेजस्वी और राहुल गांधी नाराज नहीं आएंगे?

जवाब: विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान हम और तेजस्वी जी एक साथ खड़े हुए थे और हम लोगों ने कहा था कि सम्राट जी आप चलाइए. हम लोग आपके साथ हैं. हम और तेजस्वी जी सम्राट चौधरी को नहीं बदलना चाहते हैं. इसके पीछे दो कारण हैं. एक तो हमारे पास ताकत नहीं है, दूसरा ये कि बार-बार आप मुख्यमंत्री बदलेंगे तो विकास बाधित होगा.

राहुल गांधी के साथ आईपी गुप्ता (ETV Bharat)

सम्राट चौधरी को हम समाजवादी मानते हैं. यही वजह है कि वह सबसे मिल लेते हैं. सबसे बात कर लेते हैं. हम उनकी सरकार को नहीं गिराएंगे. अगर सम्राट सरकार गिरेगी तो भाजपा के ही लोग जिम्मेदार होंगे. राज्यसभा चुनाव समेत हर मौके पर हम महागठबंधन के साथ रहे. हम ऑलवेज तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ रहेंगे.

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