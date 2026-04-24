'एक मिनट के डर से रात भर नींद नहीं आती', विधानसभा में ऐसा क्यों बोले आईपी गुप्ता?
विश्वास मत के दौरान आईपी गुप्ता ने कहा कि एक मिनट के डर से रात भर नींद नहीं आती, जिस पर तमाम सदस्य हंसने लगे.
Published : April 24, 2026 at 2:57 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वनि मत से बहुमत हासिल कर लिया. इस दौरान जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर हमलावर रहे, वहीं कई बार ऐसी भी नौबत आई कि सदन ठहाकों से गूंज उठी. सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता ने अपने चुटीले अंदाज से न केवल सभी सदस्यों को हंसाया, बल्कि आसन पर बैठे स्पीकर पर मुस्कुराने लगे.
'रात भर हरहल रहते है सर': दरअसल, आईपीपी विधायक आईपी गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विश्वास मत पर बोलने के लिए एक मिनट का टाइम दिया. स्पीकर ने जैसे ही कहा कि बोलने के लिए आपके पास एक मिनट का समय है तो आईपी गुप्ता ने कहा, 'एक मिनट के डर से तो रात भर हहरल रहते हैं, सोते नहीं हैं.'
नई पीढ़ी के पहले सीएम को बधाई: आईआईपी विधायक ने कहा कि आज वह मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहते है. उन्होंने कहा कि बिहार आज संक्रमण काल से गुजर रहा है. एक तो समाजवादी की धरती पर भाजपा का आगमन हुआ है. दूसरी बात ये कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को सत्ता मिली है और उनके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, जिन्हें मै बधाई देता हूं.
हमारे पुराने जिले के हैं सम्राट चौधरी: आईपी गुप्ता ने कहा कि सीएम को मेरी तीसरी बधाई इस बात के लिए कि वे नागपुर और दिल्ली दरबार को पछाड़ कर मुख्यमंत्री बने हैं. आपने सबका विश्वास जीता है. सहरसा विधायक ने कहा कि चौथी बधाई इसलिए कि आप हमारे पुराने जिला मुंगेर के हैं, वहीं मेरा भी जिला था लेकिन साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप पान-तांती को आरक्षण दिलवा दीजिए. आप ही हमें हमारा आरक्षण दे सकते हैं.
"सर एक मिनट के डर से रात हहरल रहते हैं, सोते नहीं हैं सर. आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, बधाई देने दीजिए हमको."- आईपी गुप्ता, आईआईपी विधायक, सहरसा
कौन हैं आईपी गुप्ता?: 56 वर्षीय आईपी गुप्ता सहरसा विधानसभा क्षेत्र से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के विधायक हैं. हालांकि उनका पैतृक घर जमुई जिले के पतौना में है. उनका पूरी नाम इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता है. उन्होंने इंजीनियरिंग में एम. टेक की डिग्री ली है. साथ ही सफल व्यवसायी भी हैं. वह लगातार अपने समाज तांती-ततवा को आरक्षण दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं.
सम्राट चौधरी ने जीता विश्वास मत: बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया. उन्होंने ध्वनि मत से बहुमत हासिल किया. वैसे एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए महज 122 का संख्या बल चाहिए.
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