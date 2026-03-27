'सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार! सरकार बनाने के लिए तैयार है महागठबंधन'
आईपी गुप्ता ने कहा-नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है महागठबंधन
Published : March 27, 2026 at 7:41 PM IST
जमुई: सीएम नीतीश कुमार का राज्यसभा की ओर रूख करने के बाद अगला सीएम कौन होगा? इसपर चर्चाओं का बाजार गर्म है. इसी बीच महागठबंधन के घटक दल आईआईपी से सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने जदयू को खुला ऑफर दिया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे. हमलोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं.
"हमलोग महागठबंधन वाले कहेंगे कि नीतीश कुमार जी..छोड़िये उधर, हमलोग हैं. अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं तो हमलोग बिना कोई शर्त के समर्थन देने के लिए तैयार हैं. नीतीश कुमार आइये और महागठबंधन की सरकार बनाइये." -आईपी गुप्ता, IIP विधायक, सहरसा
'इसलिए बीजेपी ने सीएम पद छीना': आईपी गुप्ता जमुई में मीडिया को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. कहा कि बीजेपी देश में नैरेटिव सेट करती रहती है. बीजेपी के पुराने बयान को याद करते हुए कहा कि 'बीजेपी के लोग ही कहते थे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. इसलिए उन्हें सीएम के पद से हटाकर राज्यसभा भेज दिया.
क्या नीतीश कुमार मारेंगे पल्टी: आईपी गुप्ता ने कहा कि अगर अभी सीएम नीतीश कुमार कह दें कि मेरा मानसिक स्थिति ठीक है. मैं राज्यसभा नहीं जाउंगा, सीएम बना रहूंगा तो क्या होगा? नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे, ये कोई नहीं जानता है. आईपी गुप्ता ने कहा कि हमलोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं.
वंशवाद को नकारा: जदयू में निशांत कुमार की एंट्री और परिवारवाद पर आईपी गुप्ता ने कहा कि मैं इन सारे वंशवाद की थ्योरी को नकारता हूं. ये बीजेपी वाले लोग जो कहते हैं, ठीक उसका उलटा करते हैं. नीतीश कुमार राजनेता के अलावे पिता भी हैं. लालू यादव भी पिता हैं तो अपने बेटे को लाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को लाए तो हाय तौबा मचा, लेकिन मैंने समर्थन किया.
बीजेपी पर नैरेटिव सेट करने के आरोप: इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी 10 नया कुर्ता पाजामा सिलाकर हवाई जहाज से यात्रा करते रहते हैं. हवाई जहाज में चढ़ने से पहले, उतरने से पहले कुर्ता पाजामा बदलते हैं. 56 इंच का सीना और हिन्दुइज्म का नैरेटिव सेट करते हैं. इनका विदेश नीति फेल हो गयी है. इसका असर देश पर पड़ रहा है.
12 अप्रेल वर्षगांठ मनाएगी IIP: जमुई में अपने नेताओं के साथ बैठक में आईपी गुप्ता ने कहा कि 12 अप्रेल को पटना के बापू सभागार में पार्टी अपनी पहली वर्षगांठ मनाएगी. कार्यक्रम में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य भी शिरकत करेंगे. हजारों की संख्या में लोग जमुई से भी पहुंचेंगे.
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