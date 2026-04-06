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उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल और LPG की स्थिति सामान्य, मार्च में आई 2 से 6 फीसदी की बढ़ोतरी

उन्होंने कहा कि, राज्य में हर महीने औसतन करीब 60 हजार किलोलीटर पेट्रोल और 75 हजार किलोलीटर डीजल की खपत होती है. जबकि इस साल मार्च में पेट्रोल की खपत में 2 प्रतिशत और डीजल में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. इससे साफ है कि सप्लाई पूरी तरह निर्बाध जारी है.

कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि, उत्तराखंड में कुल करीब 978 पेट्रोल पंप संचालित हैं, जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के 431, भारत पेट्रोलियम के 214, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 254, रिलायंस के 28 और नायरा के करीब 50 पंप शामिल हैं. सभी जगहों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.

देहरादून: उत्तराखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई की स्थिति को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिविजनल रिटेल सेल्स हेड और स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि, वर्तमान स्थिति भले ही सामान्य न दिख रही हो, लेकिन राज्य में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सुचारु और पर्याप्त है.

एलपीजी को लेकर उन्होंने बताया कि, घरेलू गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है और सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर बुकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की है. हालांकि फेक न्यूज के कारण पैनिक बुकिंग बढ़ने से करीब 6 दिन का बैकलॉग जरूर बना है. लेकिन सप्लाई लगातार दी जा रही है.

उन्होंने कहा कि, रिफाइनरीज पूरी क्षमता पर काम कर रही है और उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. जबकि कमर्शियल सिलेंडर की प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को पूरी सप्लाई दी जा रही है. अन्य सेक्टर्स को लगभग 70 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है. साथ ही ऑनलाइन बुकिंग और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं, ताकि सही उपभोक्ता तक गैस पहुंचे.

रामनगर में गैस वितरण को लेकर बवाल (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने आम जनता से अपील की है कि फेक न्यूज से बचें और अनावश्यक पैनिक बुकिंग न करें, क्योंकि राज्य में ईंधन और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और पूरी व्यवस्था सामान्य रूप से संचालित हो रही है. उत्तराखंड में 18 लाख सिलेंडरों की खपत महीने में होती है. पिछले मार्च 2025 महीने में प्रतिदिन 55 हजार सिलेंडर की सप्लाई होती थी. लेकिन मार्च महीने में 56 हजार सिलेंडर प्रतिदिन की सप्लाई हुई है. साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई महीने में 60 हजार है. हालांकि, चारधाम यात्रा के लिए अतिरिक्त एलपीजी मांग केंद्र को भेजी गई है.

रामनगर में गैस वितरण न होने पर यूथ कांग्रेस का हंगामा: नैनीताल के रामनगर में गैस वितरण व्यवस्था को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. उपभोक्ताओं की बढ़ती नाराजगी के बीच यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहनी ने गैस एजेंसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. सोमवार को कार्यकर्ताओं के साथ एजेंसी परिसर पहुंचकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया. सुमित लोहनी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गैस से भरे वाहन एजेंसी परिसर में खड़े होने के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर वितरित नहीं किए जा रहे हैं. इसी के विरोध में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किया.

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