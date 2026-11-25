22 गोदाम से बी-2 बाइपास सड़क चौड़ीकरण में रेलवे की जमीन की भी होगी जांच, 1925 और 1952-55 के रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश
मंत्री ने कहा कि यदि रेलवे के पास कोई साक्ष्य या दस्तावेज हैं, तो वो जेडीए के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
Published : November 25, 2026 at 5:11 PM IST
जयपुर : 22 गोदाम से बी-2 बाइपास तक सड़क चौड़ीकरण की योजना में अब रेलवे की जमीन की सीमा भी जांच के दायरे में आ गई है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए अधिकारियों को रेलवे के पुराने सेटलमेंट रिकॉर्ड खंगालने और मौजूदा मौके की स्थिति का मिलान करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने बुधवार को स्पष्ट किया कि यदि रेलवे अपनी आवंटित भूमि से अधिक क्षेत्र में काबिज पाया जाता है, तो नियमानुसार नोटिस जारी किया जाएगा. वहीं, रेलवे की ओर से आपत्ति या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर उनकी वैधानिकता की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी.
तीन हिस्सों में अलग-अलग चौड़ाई तय : जयपुर विकास प्राधिकरण ने 22 गोदाम से बी-2 बाइपास तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. पीडब्ल्यूडी पुलिया से बी-2 बाइपास और हिसामपुरा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान करीब 64 निर्माण सड़क सीमा में चिह्नित किए गए थे. इन पर लाल निशान लगाए गए हैं. कहीं 8 फीट तो कहीं 14 फीट तक हिस्सा सड़क सीमा में आ रहा है. जेडीए ने इस सड़क को तीन हिस्सों में बांटकर अलग-अलग चौड़ाई निर्धारित की है. 22 गोदाम से महेश नगर फाटक तक 2.7 किलोमीटर सड़क 40 फीट चौड़ी होगी. महेश नगर फाटक से गोपालपुरा बाइपास पुलिया तक 1.9 किलोमीटर सड़क 60 फीट और गोपालपुरा बाइपास पुलिया से बी-2 बाइपास तक 2.9 किलोमीटर सड़क 80 फीट चौड़ी निर्धारित की गई है. मास्टर प्लान में पहले इस पूरे मार्ग की चौड़ाई 100 फीट प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में जोनल प्लान में तीन हिस्सों में अलग-अलग चौड़ाई तय की गई.
पढ़ें : Ground Report : न रहने का पता, न रोजगार का, न्यू सांगानेर रोड पर चौड़ीकरण की कार्रवाई, खुद अपना आशियाना उजाड़ रहे लोग
दोनों रिकॉर्ड का होगा तुलनात्मक अध्ययन : हालांकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आगामी किसी भी कार्रवाई से पहले रेलवे की जमीन के दस्तावेज खंगाल ने के निर्देश दिए हैं. मंत्री खर्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 1925 के रियासतकालीन सेटलमेंट रिकॉर्ड और आजादी के बाद 1952 से 1955 के बीच हुए सेटलमेंट के दस्तावेज जुटाएं. इन रिकॉर्ड में रेलवे को कितनी जमीन आवंटित या अधिग्रहित की गई थी, उसकी चौड़ाई और क्षेत्रफल का पता लगाया जाए. इसके बाद दोनों रिकॉर्ड का तुलनात्मक अध्ययन कर वर्तमान स्थिति का मौके पर नाप कराया जाए. यदि रिकॉर्ड और मौके की स्थिति में अंतर सामने आता है और रेलवे आवंटित सीमा से अधिक जमीन पर काबिज है, तो उसे अतिक्रमण के रूप में रिकॉर्ड पर लेकर जेडीए नियमों के अनुसार नोटिस जारी किया जाए.
पढ़ें : जयपुर: सोडाला में JDA कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन, न्यू सांगानेर रोड पर तीसरे दिन भी रहा हंगामा
वैधानिकता की होगी जांच : मंत्री ने कहा कि यदि रेलवे के पास कोई साक्ष्य या दस्तावेज हैं, तो वो जेडीए के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. प्राधिकरण दस्तावेजों का अध्ययन कर वैधानिकता की जांच करेगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि रेलवे प्रशासन रिकॉर्ड के आधार पर दोषी नहीं पाया जाता है, तो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. यदि पुराने दौर में कोई गलती हुई है, तो उस समय के अधिकारियों से भी बात की जाएगी और जिम्मेदारी सामने आने पर उस पर विचार होगा. जो भी निर्णय होगा, वो वास्तविक स्थिति और तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा.
पढ़ें : न्यू सांगानेर रोड चौड़ीकरण का विरोध तेज: 200 से अधिक दुकानों पर मंडराया संकट, व्यापारियों ने दिया वन-वे का सुझाव
टोंक रोड पर घटेगा दबाव, मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी : सड़क चौड़ीकरण पूरा होने पर बी-2 बाइपास से 22 गोदाम तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. अभी वाहन चालकों को टोंक रोड के रास्ते लंबा चक्कर लगाना पड़ता है. इस मार्ग के विकसित होने से वैकल्पिक रास्ता मिलेगा और टोंक रोड पर यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी.
पढ़ें : भीलवाड़ा में बवाल : जहाजपुर के धौड़ में पथराव, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग
पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सिरसी रोड पर 300 दुकानों समेत बड़े निर्माणों पर कार्रवाई टली