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22 गोदाम से बी-2 बाइपास सड़क चौड़ीकरण में रेलवे की जमीन की भी होगी जांच, 1925 और 1952-55 के रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : 22 गोदाम से बी-2 बाइपास तक सड़क चौड़ीकरण की योजना में अब रेलवे की जमीन की सीमा भी जांच के दायरे में आ गई है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए अधिकारियों को रेलवे के पुराने सेटलमेंट रिकॉर्ड खंगालने और मौजूदा मौके की स्थिति का मिलान करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने बुधवार को स्पष्ट किया कि यदि रेलवे अपनी आवंटित भूमि से अधिक क्षेत्र में काबिज पाया जाता है, तो नियमानुसार नोटिस जारी किया जाएगा. वहीं, रेलवे की ओर से आपत्ति या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर उनकी वैधानिकता की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी.