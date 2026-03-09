अफीम की खेती में संलिप्त पुलिस वालों पर क्यों नहीं हुई है कार्रवाई, विधायक के सवाल पर मंत्री ने दिया ये जवाब
Published : March 9, 2026 at 4:33 PM IST
रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह
रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के नौंवे दिन प्रश्नकाल के दौरान झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य में हो रही अफीम की खेती का मामला उठाया. उन्होंने पूछा कि अफीम की खेती में संलिप्त पुलिसवालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. उन्होंने इसका आधार भी बताया. इसपर सरकार ने दो टूक जवाब दिया कि अभियान चलाकर अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है. अगर किसी पुलिसकर्मी के शामिल होने का प्रश्न है तो उसकी पहचान होने या जानकारी मिलने पर हर हाल में विधि सम्मत कार्रवाई होगी.
साल दर साल क्यों बढ़ रही है अफीम की खेती: हेमलाल मुर्मू
झामुमो विधायक ने पूछा कि साल 2024-25 में अलग-अलग जिलों में 27,051 एकड़ में अफीम की फसल का मामला प्रकाश में आया है. क्या यह बात सही है कि मादक पदार्थों की तस्करी में पुलिस की भूमिका की पहली बार जांच हो रही है. जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि एनसीबी, रांची द्वारा राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों के संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी. जिला स्तर पर रिपोर्ट भी उपलब्ध करा दी गई है. लेकिन संलिप्तता की बात नहीं आई है. सरकार ने माना कि साल 2024-25 में अलग-अलग जिलों में 27,051 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया है.
झामुमो विधायक ने कहा कि साल 2021-22 में 2,871 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया गया था. साल 2022-23 में 5,494 एकड़ में लगी फसल बर्बाद की गई थी. वहीं 2023-24 में 4,853 एकड़ में फसल को नष्ट किया गया था. लेकिन अचानक 2024-25 में अफीम की खेती बढ़कर 27,051 एकड़ हो गई. जबकि इस खेती पर सरकार की रोक लगी हुई है. फिर खेती किसके सहयोग से हो रही है. यह जानना जरुरी है. इसमें पुलिस की क्या भागीदारी है. सरकार को बताना चाहिए कि इस दौरान कितने लोगों पर कार्रवाई हुई और लंबित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है.
नियमित स्तर पर होती है जांच: मंत्री योगेंद्र प्रसाद
प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि नियमित स्तर पर जांच होती है. अभी तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है. यह बात साफ है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसपर कार्रवाई होगी. झामुमो विधायक ने कहा कि विभाग के जागने पर साल 2024-25 में विस्तार से कार्रवाई हुई है. लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी साजिश में पुलिस वाले कैसे शामिल नहीं कहे जा सकते हैं.
इसपर मंत्री ने कहा कि पुलिस की मिलीभगत की बात पर सरकार गंभीर रहती है. जांच कराने पर कोई तथ्य सामने आता है तो पहले शोकॉज किया जाता है. फिर जवाब के आधार पर कार्रवाई होती है. विधायक ने दावा किया है कि इसमें पुलिस विभाग की संलिप्तता के बगैर इतने व्यापक स्तर पर खेती हो ही नहीं सकती है.
