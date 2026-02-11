ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का अहम फैसला; सप्लायर का GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड तो जारी इनवॉइस मान्य नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काहक सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, तो उसके द्वारा जारी किया गया टैक्स इनवॉइस वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा.

Published : February 11, 2026 at 9:41 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत माल की जब्ती और जुर्माने से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि माल भेजने वाले सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है तो उसके द्वारा जारी किया गया टैक्स इनवॉइस वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा.

कम जुर्माने का लाभ लेने की कोशिश: कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में माल का दावा करने वाला व्यक्ति खुद को माल का मालिक बताकर कम जुर्माने का लाभ नहीं ले सकता. यह निर्णय न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने झारखंड की मेसर्स श्री बाबा ट्रेडर्स व एक अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है. मेसर्स श्री बाबा ट्रेडर्स ने याचिका में सचल दल इकाई द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 129(1) (b)के तहत माल जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने के आदेश को चुनौती दी थी.

ई-वे बिल जनरेट कर सकता व्यापारी: याची का कहना था कि वह माल का मालिक है और सप्लायर (मेसर्स एसएस एंटरप्राइजेज) ने इनवॉइस जारी किया था, लेकिन रास्ते में ई वे बिल न होने के कारण माल रोक लिया गया था. राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रवि शंकर पांडेय ने कोर्ट को बताया कि सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड था और रूल 21 के अनुसार एक बार रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के बाद कोई भी व्यापारी टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकता और न ही ई-वे बिल जनरेट कर सकता है.

रजिस्ट्रेशन बहाल होने का कोई रिकॉर्ड नहीं: इसके बाद भी अवैध रूप से इन्वॉइस जारी किया गया. माल के साथ कोई वैध दस्तावेज (ई-वे बिल और वैध इन्वॉइस) नहीं था, इसलिए याची को माल का वैध स्वामी नहीं माना जा सकता. उसे धारा 129(1)(ए) के तहत कम जुर्माने का लाभ नहीं मिल सकता. सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड था और पंजीयन बहाल होने का कोई रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत किया गया.

बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन: कोर्ट ने कहा कि यूपी जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 21-ए(3) के तहत निलंबन की अवधि के दौरान कोई भी कर योग्य आपूर्ति नहीं की जा सकती.कोर्ट ने यह भी कहा कि याची ने अपनी स्वेच्छा से ई-वे बिल जनरेट नहीं किया क्योंकि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन निलंबित था. ऐसे में बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन करना कानूनन गलत है. कोर्ट ने विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को उचित ठहराया. साथ ही याची की दलीलों को नकारते हुए दोनों याचिका खारिज कर दीं.

