मसान का न्योता: काशी का भदैनी मोहल्ला, जहां शवों को श्मशान के डोमराजा नहीं, खुद परिवार के लोग देते हैं अग्नि

वाराणसी के भदैनी मोहल्ले के लोग अपने घरों से शवदाह के लिए लोग अग्नि लेकर जाते हैं. यहां कहते हैं कि, ‘मसान का न्योता है.’

VARANASI CREMATIONS
मसान का न्योता मिलता है काशी के भदैनी मोहल्ला वालों को. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 4:57 PM IST

वाराणसी: धर्मनगरी काशी की अपनी अलग-अलग कहानी और अपनी अलग-अलग मान्यताएं हैं. इसे मोक्ष नगरी भी कहा जाता है. कहते हैं कि यहां के श्मशान घाट पर महादेव स्वयं तारक मंत्र देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं.

वाराणसी शहर में कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं, जो अपने आप में अचंभित कर देने वाली हैं. ऐसी ही एक कहानी है बनारस के भदैनी मोहल्ले की. यूं तो बनारस के श्मशान घाट पर जाने वाले लोगों को डोमराजा परिवार की ओर से अग्नि दी जाती है, लेकिन भदैनी मोहल्ले की कहानी इससे बिल्कुल अलग है. भदैनी, काशी का वो मोहल्ला है, जहां अपने घरों से ही लोग शवदाह के लिए अग्नि लेकर जाते हैं. यहां लोग कहते हैं कि, ‘मसान का न्योता आया है.’

काशी के भदैनी मोहल्ले के लोग श्मशान में शवों को खुद ही अग्नि देते हैं.

भदैनी मोहल्ला: इस मोहल्ले की अपनी अलग ही कहानी है. काशी वैसे तो अपने आप में अल्हण और अलग है ही, लेकिन यहां के मोहल्ले और यहां की परंपरा भी किसी रोचक फिल्मी कहानी से अलग नहीं लगते.

Invitation to cremation ground
वाराणसी का भदैनी घाट, जहां पर 100 साल से अधिक समय से शवदाह की अनोखी परंपरा जारी है.

काशी लोग मोक्ष पाने के लिए जाते हैं, लेकिन काशी के लोग अंतिम संस्कार में कुछ अलग ही मान्यता रखते हैं. बनारस के भदैनी मोहल्ला के रहने वाले लोग बीते कई वर्षों से अपने घरों से ही शवदाह के लिए अग्नि लेकर जाते हैं. डोम परिवार का कोई भी व्यक्ति शवदाह के समय इन्हें अग्नि नहीं प्रदान करता है. काशी के विद्वानों का कहते हैं कि, भदैनी में ये परंपरा 50 सालों से ऊपर की देखने को मिलती है.

Invitation to cremation ground
काशी के भदैनी मोहल्ले के लोग खुद ही शवदाह करते हैं. (ETV Bharat)

डोम और भदैनी मोहल्ले के लोगों से हुआ था विवाद

काशी के विद्वान और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएन मिश्रा बताते हैं कि, "भदैनी की अपनी अलग ही परंपरा है. अगर वहां से कोई शव हरिश्चंद्र घाट पर जाता है, तो उस शव को अग्नि देने के लिए लगने वाले सारे सामान परिवार के लोग खुद ही लेकर जाते हैं. यह ऐसा अकेला मोहल्ला है, जिसके शव को आग कोई डोम नहीं देता. मोहल्ले के लोग खुद ही अग्नि लेकर जाते हैं. उसको प्रज्जवलित करते हैं और उसी से शवदाह करते हैं. यहां की परंपरा ये भी है कि शव जलाए जाने से लेकर, उसके जल जाने तक, शव को कोई डोम नहीं छुएगा. सरकारी गजट में भी इसका उल्लेख रहा है. जब भारत आजाद नहीं था, 1920-22 के आसपास डोम और भदैनी मोहल्ले के लोगों से कुछ विवाद हो गया था. उसके बाद से ही यह परंपरा है."

Invitation to cremation ground
काशी का भदैनी मोहल्ला: यहां के लोगों को आता है मसान का न्योता. (ETV Bharat)

काशी में ‘अंतिम यात्रा’ दुनिया से होती है काफी अलग

भदैनी के लोगों की अग्नि अपने घरों से लेकर जाने को लेकर उल्लेख सरकारी गजट में भी देखने को मिलता है. यहां के लोग अंतिम यात्रा की तैयारी से लेकर शवदाह की तैयारी खुद करके ले जाते हैं. वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर भी शवदाह के समय जो अग्नि दी जाती है, उसमें परिवार के लोग कपूर के माध्यम से खुद ही अग्नि देते हैं.

Invitation to cremation ground
काशी के घाटों पर शवदाह का एक दृश्य. (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का कहना है कि, बनारस में जो अंतिम यात्रा होती है, यहां की शवदाह की बात होती है, तो दुनिया से अलग तरीके से होती है. यहां पर जब किसी की मृत्यु की खबर आती है, तो लोग कहते हैं कि ‘मसान का न्योता आया है’. भदैनी में आज भी ये परंपरा देखने को मिलती है.

मोहल्ले के लोगों ने अग्नि लेने से कर दिया था मना

प्रोफेसर वीएन मिश्रा ने बताया, "यह नियम होता है कि शवदाह परिवार के लोग ही करते हैं. परिवार एकाकी हो गए हैं. अब परिवारों में लोग बचे ही नहीं हैं. किसी के घर में पति-पत्नी, बच्चे हैं. किसी के घर पिता-माता और पत्नी-बच्चे हैं. बाकी कोई समाज ही नहीं बचा है. भदैनी मोहल्ला एक ऐसा समाज है, जहां शव किसी के भी घर का हो, लोग जरूर जाते हैं. उन्हें पता होता है कि जलाना भी उन्हीं लोगों को है. पिछले 50 वर्षों में मैंने यही परंपरा देखी है. यह एक अनूठी परंपरा है. काशी में परंपरा रही है कि डोमराज के परिवार से शवों को अग्नि जाती है, लेकिन भदैनी मोहल्ले के लोगों से लड़ाई के बाद अग्नि लेेने से मोहल्ले के लोगों ने मना कर दिया था."

Invitation to cremation ground
धर्मनगरी काशी का भदैनी मोहल्ला. (ETV Bharat)

नई पीढ़ी इस परंपरा को लेकर चल रही आगे

भदैनी के रहने वाले स्थानीय लोग बताते हैं, काशी में शवदाह और शवयात्रा में शामिल होना एक पुण्य का काम है. किसी की अंतिम यात्रा में जाना और उसमें मददगार बनना एक सौभाग्य की बात है. नई पीढ़ी भी इससे जुड़ रही है, क्योंकि पीढ़ियां देखकर सीखती हैं. आपने खुद से पहले वालों को जो करते देखा है, उससे आप प्रभावित होंगे, तो आप उससे सीखेंगे. आज भी भदैनी मोहल्ले में यह परंपरा बनी हुई है. नई पीढ़ी के लोग इस परंपरा को लेकर आज भी आगे बढ़ रहे हैं.

Invitation to cremation ground
काशी के भदैनी मोहल्ले का एक दृश्य. (ETV Bharat)

लोगों ने बताया कि, मैंने भी अपने बड़े भाई को देखकर ही इस काम को सीखा था. मैंने भी देखा था कि शवदाह के समय डोम लोगों को शव को हाथ नहीं लगाने दिया जाता है. डोमराजा परिवार के महेंद्र चौधरी कहते हैं कि, भदैनी मोहल्ले की अनोखी परंपरा आज भी जीवित है, वहां कपूर से लोग शव को अग्नि देते हैं. डोम दो राजा परिवार की ओर से अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्थाएं जरूर की जाती है, लेकिन अग्नि का काम परिवार स्वयं ही करता है.

