यूपी का वो ऐतिहासिक मंदिर, जिसकी दीवारों पर तोप के गोलों के निशान, अंग्रेजों से है कनेक्शन
पढ़िए अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता अतुल नारायण की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 4:59 PM IST
हाथरस: यूपी का हाथरास जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक गौरव के लिए जाना जाता है. इतिहास को देखें तो हाथरस का किला वीरता, देशभक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की एक ऐसी बेमिसाल कहानी बयां करता है, जो आज भी लोगों की जुबान पर है. हाथरस रियासत के अंतिम पराक्रमी शासक राजा दयाराम ने 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था. इसके बाद ब्रिटिश सेना ने हाथरस के इस किले को नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी.
सन 1817 में हुए भीषण युद्ध का मूक गवाह बनकर यह किला आज भी खड़ा है. किले के अंदर स्थित है ऐतिहासिक दाऊजी का मंदिर. बताया जाता है कि राजा दयाराम द्वारा बनवाया गया यह भव्य मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं था, युद्ध के समय यह एक मजबूत ढाल भी साबित हुआ. जब ब्रिटिश सेना ने किले पर हमला कर भारी बमबारी की थी, तब भी यह मंदिर अडिग रहा.
आज भी दाऊजी मंदिर की प्राचीर और मजबूत दीवारों पर तोपों के गोलों के निशान हूबहू मौजूद हैं. काले पड़ चुके ये निशान उस भयंकर गोलाबारी और भारतीय शासकों के साहस की गवाही देते हैं. ये ऐतिहासिक धरोहर वर्तमान पीढ़ी को यह याद दिलाती है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी और हाथरस के वीरों ने अपनी माटी की रक्षा के लिए किस हद तक संघर्ष किया था. इस रिपोर्ट में जानिए राजा दयाराम की वीरता और इस ऐतिहासिक मंदिर की पूरी कहानी.
हाथरस किले के अंतिम शासक राजा दयाराम थे. दयाराम ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी. 17 फरवरी 1817 को अंग्रेजी शासक लार्ड लेक ने किले पर हमला किया. हमले में किला ध्वस्त हो गया था, लेकिन किला क्षेत्र में राजा का बनवाया दाऊजी का मंदिर आज भी सुरक्षित है. मंदिर की प्राचीर पर तोप के गोलों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं.
किले के खाई क्षेत्र में काफी अतिक्रमण हो चुका है. किला क्षेत्र में हाथरस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. बताते हैं कि अंग्रजों से बचते हुए कुछ अपराधी यहां आ गए थे, जिन्हें राजा अंग्रेजों को सुपुर्द नहीं कर पाए थे. इससे नाराज अंग्रेजी शासक लार्ड लेक ने 17 फरवरी 1817 में राजा के किले पर हमला बोल दिया.
अंग्रेजों की गोलाबारी राजा का किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन किला क्षेत्र में राजा द्वारा बनाया गया. दाऊजी महाराज का मंदिर सुरक्षित रहा. मंदिर की प्राचीर पर अंग्रेजों के तोप के गोले के निशान आज भी देखे जा सकते हैं. तोप का एक गोला मंदिर में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है.
मुख्य सेवायत के पौत्र वेदांत चतुर्वेदी ने अंग्रेजों द्वारा मंदिर पर दागा गया एक गोल दिखाते हुए बताया कि अंग्रेजों के हमले से किला तो नष्ट हो गया था, लेकिन यह दाऊजी महाराज का मंदिर सुरक्षित रहा. मंदिर के वरिष्ठतम सेवायत मधुसूदन लाल चतुर्वेदी ने कहाकि इस किले के नीचे भी एक किला बताया जाता है.
उन्होंने बताया कि भूगर्भ विभाग ने 1956-57 में इसकी जांच की थी तब यह बताया गया था. हमले में राजा पराजित होकर पलायन कर गए थे. साहित्यकार विद्यासागर कहते हैं कि मेला क्षेत्र ऐतिहासिक है. यहां के राजा दयाराम ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की तो अंग्रेजों ने किले पर हमला किया.
हाथरस किले का इतिहास: राजा दयाराम अपने समय के पूर्ण स्वतन्त्र राजा थे. इनका सम्बन्ध बालाजी पेशवा व मराठों से था, जिनको ये एक लाख छियासठ हजार रुपया टैक्स देते थे. अंग्रेज राजा की रियासत को अपने आधीन करना चाहते थे, लेकिन राजा ने अंग्रेजी गुलामी स्वीकार नहीं की और सन् 1803 से 1817 तक शीत युद्ध जारी रहा. अन्त में दक्षिण में पेशवाओं की ताकत अंग्रेजों ने खत्म कर दी थी. तब राजा दयाराम सिंह से फिर कहा गया, लेकिन राजा ने वह बात नहीं मानी. अब अंग्रेजी हुकूमत को विश्वास हो गया कि राजा नहीं मानने वाले तब पूरी तैयारी करके फरवरी सन् 1817 में रियासत की घेराबन्दी कर दी.
अंग्रेजों का राजा दयाराम से युद्ध: अंग्रेज चाहते थे कि राजा एक लाख छियासठ हजार रुपया जो मराठों को देते हैं, वे हमें दें और पूर्ण स्वतंत्र रहें, लेकिन महाराजा नहीं माने. अंग्रेजों ने राजा से उनके चार बागी वापस लौटने का बहाना लेकर 17 फरवरी 1817 को लड़ाई शुरू कर दी. लड़ाई उसी दिन समाप्त हो गई.
जब राजा ने हार देखी तो अपना खजाना खच्चर, घोड़ा व बैलों में लादकर लावारिस छोड़ दिया, जिससे अंग्रेजो के हाथ खजाना न लगे. फिर चुने हुए साथियों सहित भाग निकले. अंग्रेजों ने पीछा भी किया परन्तु राजा पकड़े नहीं जा सके.
मंदिर पर गोल बारी हुई थी: अंग्रेजों ने हाथरस के सासनी क्षेत्र से तोपों से गोलाबारी शुरू की थी. तोपों के गोलों से किले के रिजर्व बारूदखाने में आग लग गई, जिसमें किला पूरी तरह से नष्ट हो गया. इधर अंग्रेजों की लगातार हो रही गोलाबारी से श्री दाऊजी का मन्दिर काफी हद तक ध्वस्त हो गया. मन्दिर का सिर्फ एक बीच का हिस्सा बचा रहा, जबकि बाकी मन्दिर टूट कर नष्ट हो गया.
काफी पुराना है मंदिर का इतिहास: दाऊजी महाराज का मंदिर का इतिहास भी करीब सवा दो साल पुराना है, हालांकि इसका भी कहीं उल्लेख व प्रमाण नहीं है. इसे राजा दयाराम ने ही बनवाया था. एक सेवादार गोवेर्धन चतुर्वेदी बताते हैं कि मंदिर बनाने में 25 से 30 साल लगे थे.
तोप के गोले के निशान आज भी मंदिर की प्राचीन पर देखे जा सकते: किले पर हुई अंग्रेजों की गोलाबारी में जहां किला पूरी तरह से नष्ट हो गया. वहीं मंदिर को भी नुकसान हुआ. मंदिर की करीब 100 फीट ऊंची प्रचीर पर तोप के गोले के निशान आज भी देखे जा सकते हैं. तोप का एक गोला आज भी मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है.
किले के नीचे और आसपास क्या-क्या : यहां समय-समय पर अति प्राचीन मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां आदि मिलती रही हैं, जो इस किले के निर्माण से पहले के माने जा रहे हैं. यह सब मथुरा के संग्रहालय में संरक्षित सुरक्षित हैं. फिलहाल यह क्षेत्र धीरे-धीरे अतिक्रमण और अवैध कटान का शिकार हो रहा है, जो भविष्य में मंदिर के लिए भी खतरा हो सकता है.
इस घटना का इतिहास में क्या महत्व है: भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में यह भी एक कड़ी है उन राजाओं की जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनसे लड़ना मुनासिब समझा
इस स्थान का संरक्षण और सुरक्षा कैसे हो सकती है: किला क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हवाले है. यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व संरक्षित स्थल में घोषित है. इसके 100 मी के दायरे में किसी प्रकार का निर्माण निषेध है फिर भी इसकी खास देखभाल की जरूरत है.
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