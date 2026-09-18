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यूपी का वो ऐतिहासिक मंदिर, जिसकी दीवारों पर तोप के गोलों के निशान, अंग्रेजों से है कनेक्शन

हाथरस का ऐतिहासिक मंदिर ( Photo Credit: ETV Bharat )

हाथरस: यूपी का हाथरास जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक गौरव के लिए जाना जाता है. इतिहास को देखें तो हाथरस का किला वीरता, देशभक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की एक ऐसी बेमिसाल कहानी बयां करता है, जो आज भी लोगों की जुबान पर है. हाथरस रियासत के अंतिम पराक्रमी शासक राजा दयाराम ने 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था. इसके बाद ब्रिटिश सेना ने हाथरस के इस किले को नेस्तनाबूद करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. सन 1817 में हुए भीषण युद्ध का मूक गवाह बनकर यह किला आज भी खड़ा है. किले के अंदर स्थित है ऐतिहासिक दाऊजी का मंदिर. बताया जाता है कि राजा दयाराम द्वारा बनवाया गया यह भव्य मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं था, युद्ध के समय यह एक मजबूत ढाल भी साबित हुआ. जब ब्रिटिश सेना ने किले पर हमला कर भारी बमबारी की थी, तब भी यह मंदिर अडिग रहा. आज भी दाऊजी मंदिर की प्राचीर और मजबूत दीवारों पर तोपों के गोलों के निशान हूबहू मौजूद हैं. काले पड़ चुके ये निशान उस भयंकर गोलाबारी और भारतीय शासकों के साहस की गवाही देते हैं. ये ऐतिहासिक धरोहर वर्तमान पीढ़ी को यह याद दिलाती है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी और हाथरस के वीरों ने अपनी माटी की रक्षा के लिए किस हद तक संघर्ष किया था. इस रिपोर्ट में जानिए राजा दयाराम की वीरता और इस ऐतिहासिक मंदिर की पूरी कहानी. हाथरस का ऐतिहासिक मंदिर (Video Credit: ETV Bharat) हाथरस किले के अंतिम शासक राजा दयाराम थे. दयाराम ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी. 17 फरवरी 1817 को अंग्रेजी शासक लार्ड लेक ने किले पर हमला किया. हमले में किला ध्वस्त हो गया था, लेकिन किला क्षेत्र में राजा का बनवाया दाऊजी का मंदिर आज भी सुरक्षित है. मंदिर की प्राचीर पर तोप के गोलों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं.

किले के खाई क्षेत्र में काफी अतिक्रमण हो चुका है. किला क्षेत्र में हाथरस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. बताते हैं कि अंग्रजों से बचते हुए कुछ अपराधी यहां आ गए थे, जिन्हें राजा अंग्रेजों को सुपुर्द नहीं कर पाए थे. इससे नाराज अंग्रेजी शासक लार्ड लेक ने 17 फरवरी 1817 में राजा के किले पर हमला बोल दिया. अंग्रेजों की गोलाबारी राजा का किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन किला क्षेत्र में राजा द्वारा बनाया गया. दाऊजी महाराज का मंदिर सुरक्षित रहा. मंदिर की प्राचीर पर अंग्रेजों के तोप के गोले के निशान आज भी देखे जा सकते हैं. तोप का एक गोला मंदिर में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है.

मुख्य सेवायत के पौत्र वेदांत चतुर्वेदी ने अंग्रेजों द्वारा मंदिर पर दागा गया एक गोल दिखाते हुए बताया कि अंग्रेजों के हमले से किला तो नष्ट हो गया था, लेकिन यह दाऊजी महाराज का मंदिर सुरक्षित रहा. मंदिर के वरिष्ठतम सेवायत मधुसूदन लाल चतुर्वेदी ने कहाकि इस किले के नीचे भी एक किला बताया जाता है. हाथरस किले का इतिहास (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि भूगर्भ विभाग ने 1956-57 में इसकी जांच की थी तब यह बताया गया था. हमले में राजा पराजित होकर पलायन कर गए थे. साहित्यकार विद्यासागर कहते हैं कि मेला क्षेत्र ऐतिहासिक है. यहां के राजा दयाराम ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की तो अंग्रेजों ने किले पर हमला किया.