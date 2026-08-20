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ताजमहल देखकर खुशी से उछले जापानी निवेशक; बोले-अद्भुत और बेहद खूबसूरत

ताजमहल देखने पहुंचा जापानी प्रतिनिधिमंडल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: जापान के यामनाशी प्रांत के निवेशकों का विशेष प्रतिनिधिमंडल गुरुवार दोपहर आगरा पहुंचा. यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फतेहाबाद रोड स्थित होटल में जापानी निवेशकों का स्वागत किया. इसके बाद सभी ने होटल में लंच किया. फिर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जापानी निवेशक प्रतिनिधि मंडल के साथ मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने पहुंचे. रॉयल गेट से ताजमहल देखकर जापानी निवेशकों खुशी से उछल गए. वीडियो प्लेटफार्म के साथ ही सेंट्रल टैंक पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई, सेल्फी खींची. बोले... तस्वीर से ज्यादा सुंदर यहां आकर देखना है. अद्भुत है. करीब एक घंटे से अधिक समय तक सभी ने ताजमहल का दीदार किया. विजिटर बुक पर यूपी और ताजमहल की तारीफ में कसीदे गढ़े. ताजमहल देखने पहुंचा जापानी प्रतिनिधिमंडल. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि, भारत के छह दिवसीय दौरे पर जापानी दल बुधवार को नई दिल्ली पहुंचा. जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ. जापानी का विशेष प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त तक भारत में हैं. 20 अगस्त यानी आज जापानी प्रतिनिधिमंडल आगरा दौरे पर आ रहा है. 21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जापान-उत्तर प्रदेश बिजनेस प्रोग्राम में भी यह प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा. जिसकी तैयारी में प्रदेश सरकार जोर-शोर से जुटी है. मंत्री जयवीर सिंह के साथ गवर्नर कोटारो नागासाकी. (Photo Credit; ETV Bharat) जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर के नेतृत्व में उच्चस्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल भारत आया है. जिसमें 240 से अधिक लोग शामिल हैं. जिनमें जापान की प्रमुख कंपनियों के कई सीईओ समेत अन्य शामिल हैं. जो आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर आए हैं. जिससे यूपी में निवेश के नवीन अवसरों को अधिक बढ़ावा मिलेगा.