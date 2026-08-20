ताजमहल देखकर खुशी से उछले जापानी निवेशक; बोले-अद्भुत और बेहद खूबसूरत
करीब एक घंटे से अधिक समय तक सभी ने ताजमहल का दीदार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 8:02 PM IST
आगरा: जापान के यामनाशी प्रांत के निवेशकों का विशेष प्रतिनिधिमंडल गुरुवार दोपहर आगरा पहुंचा. यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फतेहाबाद रोड स्थित होटल में जापानी निवेशकों का स्वागत किया. इसके बाद सभी ने होटल में लंच किया. फिर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जापानी निवेशक प्रतिनिधि मंडल के साथ मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने पहुंचे. रॉयल गेट से ताजमहल देखकर जापानी निवेशकों खुशी से उछल गए. वीडियो प्लेटफार्म के साथ ही सेंट्रल टैंक पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई, सेल्फी खींची. बोले... तस्वीर से ज्यादा सुंदर यहां आकर देखना है. अद्भुत है. करीब एक घंटे से अधिक समय तक सभी ने ताजमहल का दीदार किया. विजिटर बुक पर यूपी और ताजमहल की तारीफ में कसीदे गढ़े.
बता दें कि, भारत के छह दिवसीय दौरे पर जापानी दल बुधवार को नई दिल्ली पहुंचा. जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ. जापानी का विशेष प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त तक भारत में हैं. 20 अगस्त यानी आज जापानी प्रतिनिधिमंडल आगरा दौरे पर आ रहा है. 21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जापान-उत्तर प्रदेश बिजनेस प्रोग्राम में भी यह प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा. जिसकी तैयारी में प्रदेश सरकार जोर-शोर से जुटी है.
जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर के नेतृत्व में उच्चस्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल भारत आया है. जिसमें 240 से अधिक लोग शामिल हैं. जिनमें जापान की प्रमुख कंपनियों के कई सीईओ समेत अन्य शामिल हैं. जो आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर आए हैं. जिससे यूपी में निवेश के नवीन अवसरों को अधिक बढ़ावा मिलेगा.
गवर्नर कोटारो नागासाकी ने कहा कि ताजमहल देखने के बाद कहा कि मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है. ताजमहल बेहद खूबसूरत है. उत्तर प्रदेश के लोगों का सम्मान करता हूं, क्योंकि ये ताजमहल यहां पर है.
उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जापान के गवर्नर और डेलिगेशन उत्तर प्रदेश की सार्थक यात्रा पर हैं. ताजमहल देखने के बाद प्रशंसा की है. गवर्नर का मानना है को उत्तर प्रदेश के लोग और जमीन उपजाऊ है और मित्रवत संबंधों को लेकर आगे बढ़ेंगे. उत्तर प्रदेश और जापान के बीच सांस्कृतिक धरोहर, औद्योगिक क्षेत्र और रिसर्च के क्षेत्र में एक दूसरे के नजदीक आकर जापान को तकनीकी के साथ उत्तर प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाएंगे.
पहले आगरा में होनी थी राउंड टेबल मीटिंग
जापानी प्रतिनिधिमंडल के आए पहले प्रस्तावित कार्यक्रम में आगरा के होटल में पर्यटन मंत्री के साथ राउंड टेबल मीटिंग प्रस्तावित थी, जो अब आगरा में नहीं होगी. जिसका एजेंडा उत्तर प्रदेश और जापान के बीच औद्योगिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था. जिसमें पर्यटन नगरी के साथ-साथ अब आगरा की पहचान एक 'इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट हब' के रूप में भी मजबूत करने पर भी चर्चा होती.
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) के तहत आगरा के चमड़ा उद्योग (लेदर गुड्स) और पेठा उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार और जापानी तकनीक का सहयोग को लेकर भी मंथन किया जाता. इस बारे में उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त अनुज कुमार ने बताया था कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आगरा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत कर निवेश के नए अवसरों को धरातल पर उतारना है.
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